Standard Bollinger Bänder ® Indikator basiert auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Der Bollinger MA Price Indikator bietet eine höhere Flexibilität der Eingabe Parameters. Er erlaubt, andere gleitende Durchschnitte und andere anzuwendende Preise zu verwenden und die oberen und unteren Linien genauer durch eine rationale Konstante zu berechnen.



Der Indikator wird sonst genauso berechnet wie der existierende Indikator Bollinger Bands, BB. Mehrere fertige Versionen des Bollinger MA Price stehen für diejenigen bereit, die damit umzugehen wissen.

Eingabe Parameter:

MA_method:

0 - einfacher gleitender Durchschnitt,

1 - exponentieller gleitender Durchschnitt,

2 - geglätteter gleitender Durchschnitt moving average,

3 - linear-gewichteter gleitender Durchschnitt,

Anzuwendender Preis:

0 - Close Preis,

1 - Open Preis,

2 - High Preis,

3 - Low Preis,

4 - Median Preis,



5 - Typischer Preis,



6 - gewichteter Close Preis,

Bollinger MA Price indicator

