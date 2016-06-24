CodeBaseSeções
Experts

VR---SETKA=2=01032012 - expert para MetaTrader 4

Vladimir Pastushak | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
819
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Este Expert Advisor é uma modificação do http://codebase.mql4.com/ru/code/10540, devido aos inúmeros pedidos para corrigir os erros.

Modificações:

  • 1 - Agora o Advisor funciona apenas com as suas próprias ordens
  • 2 - Lotes fixos.

Eu honestamente não acho que qualquer um se interessaria neste EA, mas para a alegria de tantas pessoas, eu corrigi o código. Divirtam-se.

Imagem:


