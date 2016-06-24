Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
VR---SETKA=2=01032012 - expert para MetaTrader 4
- 819
Este Expert Advisor é uma modificação do http://codebase.mql4.com/ru/code/10540, devido aos inúmeros pedidos para corrigir os erros.
Modificações:
- 1 - Agora o Advisor funciona apenas com as suas próprias ordens
- 2 - Lotes fixos.
Eu honestamente não acho que qualquer um se interessaria neste EA, mas para a alegria de tantas pessoas, eu corrigi o código. Divirtam-se.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10634
