Indicadores

Cálculo del LRMA Fast - indicador para MetaTrader 4

Vladislav Eremeev | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
880
Ranking:
(9)
Publicado:
Actualizado:
Las ideas del artículo de se implementa en este indicador 3 Métodos de aceleración de los indicadores en el ejemplo de "Regresión Lineal". donde se implementaron en este indicador.

Se utilizan ambos métodos ("Movimiento Total" y la "Simplificación").

Calcula los valores muy rápido.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10642

