VR SETKA 2-01032012 - Experte für den MetaTrader 4
- 1015
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Expert Adviser ist eine Modifikation des http://codebase.mql4.com/ru/code/10540 auf Grund zahlreicher Bitten, die Fehler zu beheben.
Modifikationen:
- 1 - Jetzt arbeitet der Adviser nur mit den eigenen Positionen
- 2 - Fixe Lot-Größe.
Ganz ehrlich, ich habe nicht geglaubt, dass jemand Interesse an diesem EA hätte, aber nachdem, zu meiner Freude, so viele Leute darauf bestanden, habe ich den Code korrigiert. Genießt's
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10634
