extern int Correlyciya = 50 ; // Без убыток при неудачном входе плюс Correlyciya пунктов в прибыль

extern int TakeProfit = 300 ; // Тейк профит

extern double Lot = 0.1; // Лот

extern double Procent =1.3 ;// Процент при котором происходит покупка/продажа

extern bool Martin = true; // Если труе то мартин рассчитывается по принципу геометрической прогрессии 0,1 0,2 0,4 0,8 0,12

// Если фалсе то мартин рассчитывается по принципу 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4

Принцип работы советника !!! Если цена за сегодня выросла на 1,3% то советник продаст и возьмет откат если упала цена то советник купит

если же цена пошла против нас то советник будет усредняться пока не закроет сделки в 0..

Всем попутного тренда.............