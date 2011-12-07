Ставь лайки и следи за новостями
VR---SETKA - эксперт для MetaTrader 4
- 18562
extern int Correlyciya = 50 ; // Без убыток при неудачном входе плюс Correlyciya пунктов в прибыль
extern int TakeProfit = 300 ; // Тейк профит
extern double Lot = 0.1; // Лот
extern double Procent =1.3 ;// Процент при котором происходит покупка/продажа
extern bool Martin = true; // Если труе то мартин рассчитывается по принципу геометрической прогрессии 0,1 0,2 0,4 0,8 0,12
// Если фалсе то мартин рассчитывается по принципу 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
Принцип работы советника !!! Если цена за сегодня выросла на 1,3% то советник продаст и возьмет откат если упала цена то советник купит
если же цена пошла против нас то советник будет усредняться пока не закроет сделки в 0..
Всем попутного тренда.............
