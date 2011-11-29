Ставь лайки и следи за новостями
Rj_HSlice 1.1 - индикатор для MetaTrader 4
Описание:
Немного исправил индикатор. Rj_HSlice 1.0 промежуточная. В ней исправлено только удаление значений контрактов.
В Rj_HSlice 1.1 добавлено изменение ТФ просчёта данных, т.е. не только минутный просчёт, но и остальных ТФ.
- CalcPeriod = 1; Всё также в минутах. Если просчёт надо сделать допустим в часовом ТФ, то ставить надо 60. Защита от ошибок настройки, если даже поставить 50, то он всё равно искать будет ближайший старший ТФ.
В комментарии в верхнем левом углу показано, какой ТФ рассчитывается.
- ShowLevelsOn = true; По умолчанию показывает все ценовые уровни. false убирает все уровни.
- ShowContractOn = true; То же самое, только со значениями контрактов. false убирает все значения.
- BackgroundLevelOn = true; При включенном ShowLevelsOn фоновая визуализация.
- ShowTurningOn = true; Устанавливает линии поддержки сопротивления. На определённых уровнях значения контрактов похожи. Для этого есть настройка
- PercentDiscrep = 0.2; процент расхождения, по умолчанию 20%, т.е. разница между уровнями не более 20%. 0,1 это 10% и т.д и т.п.
Линии меняются динамически, но все равно можно отследить, где и как ведёт себя цена, соответственно из этого можно делать какие то выводы.
ColorLine = Aqua; Цвет линий .
ShowLevelsOn = false
Если кому интересно, суть идеи такова:
Если свеча Open[]<Close[], то
- buy= (High[]-Low[])+(Close[]-Open[])
- sell=High[]-Low[]
- далее dist=Volume[] /(buy+sell) =распределение объём/пункт, ну а потом всё собирается в массивы
- Call = dist*buy/sell
- Put = dist
То же самое с медвежьей свечой, только зеркально.
У кого при тестировании синий экран или ничего не показывает это либо историю надо подгрузить, либо сохранить как шаблон.
В общем наблюдайте, эксперементируйте, задавайте вопросы, по возможности отвечу всем профита до связи.
Добавлена настройка отображения контрактов.INFORMER-ICQ
