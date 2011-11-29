Описание:



Немного исправил индикатор. Rj_HSlice 1.0 промежуточная. В ней исправлено только удаление значений контрактов.

В Rj_HSlice 1.1 добавлено изменение ТФ просчёта данных, т.е. не только минутный просчёт, но и остальных ТФ.

CalcPeriod = 1; Всё также в минутах. Если просчёт надо сделать допустим в часовом ТФ, то ставить надо 60. Защита от ошибок настройки, если даже поставить 50, то он всё равно искать будет ближайший старший ТФ.

В комментарии в верхнем левом углу показано, какой ТФ рассчитывается.

ShowLevelsOn = true; По умолчанию показывает все ценовые уровни. false убирает все уровни.

ShowContractOn = true; То же самое, только со значениями контрактов. false убирает все значения.

BackgroundLevelOn = true; При включенном ShowLevelsOn фоновая визуализация.

ShowTurningOn = true; Устанавливает линии поддержки сопротивления. На определённых уровнях значения контрактов похожи. Для этого есть настройка

PercentDiscrep = 0.2; процент расхождения, по умолчанию 20%, т.е. разница между уровнями не более 20%. 0,1 это 10% и т.д и т.п.

Линии меняются динамически, но все равно можно отследить, где и как ведёт себя цена, соответственно из этого можно делать какие то выводы.

ColorLine = Aqua; Цвет линий .





ShowLevelsOn = false









Если кому интересно, суть идеи такова:

Если свеча Open[]<Close[], то

buy= (High[]-Low[])+(Close[]-Open[])

sell=High[]-Low[]

далее dist=Volume[] /(buy+sell) =распределение объём/пункт, ну а потом всё собирается в массивы

Call = dist*buy/sell

Put = dist

То же самое с медвежьей свечой, только зеркально.

У кого при тестировании синий экран или ничего не показывает это либо историю надо подгрузить, либо сохранить как шаблон.

В общем наблюдайте, эксперементируйте, задавайте вопросы, по возможности отвечу всем профита до связи.