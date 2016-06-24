Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Rj_HSlice 1.1 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 821
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Descrição:
O indicador mostra os intervalos de compra/venda.
A zona verde significa que existem níveis de preço, mas compra em determinado período de tempo, representa um valor numérico de quantos contratos faz diferença. A zona vermelha representa a venda. Então, em algum lugar entre Chamar/Colocar e Suporte/Resistência.
O indicador calcula o período Rj_Volume em minutos e transmite os dados para o Rj_HSlice 1.1, este indicador deve ser usado em conjunto com outros indicadores.
Instalação: Abra os dois arquivos no Terminal \ experts \ indicadors, compile no editor e anexe Rj_HSlice ao gráfico.
Rj_Volume não é anexado ao gráfico.
Deve ser usado no terminal de 5 dígitos.
No Rj_HSlice 1.1, os dados de cálculo HF modificados são adicionados, ou seja, não apenas erros de minutos, mas também dos outros FFs.
CalcPeriod = 1, tudo em minutos. Se a renderização deve ser feita em tempo FF, então o valor deve ser 60. Uma proteção contra erros de configuração, mesmo que coloque 50, ele ainda vai olhar para o calendário antigo mais próximo.
Em comentário no canto superior esquerdo indica que ETF é calculado.
ShowLevelsOn = true; por padrão, mostra todos os níveis de preços. False; remove todos os níveis.
ShowContractOn = true; mesma coisa, só que com os valores dos contratos. False; remove todos os valores.
BackgroundLevelOn = true; quando o fundo ShowLevelsOn renderiza.
ShowTurningOn = true; define a linha suporte da resistência. Em certos níveis, os valores dos contratos são semelhantes. Existe esta opção para fazer isto.
PercentDiscrep = 0.2; diferença de taxas, por padrão é 20%, ou seja,a diferença entre os níveis não é mais do que 20%, 0.1 é 10%, etc etc.
As linhas são alteradas de forma dinâmica, mas você ainda pode manter o controle de onde e como o preço se comporta, respectivamente a partir disto você pode tirar quaisquer conclusões.
ColorLine = aqua; cores das linhas.
ShowLevelsOn = false.
Se você estiver interessado, a essência da idéia é a seguinte:
Se Open [] < Close [], então
buy = (High []-Low [])+( Close []-Open [])
sell = High []-Low []
Então dist = Volume [] / (buy + sell) - volume de distribuição/ponto, e então os arrays são:
Call = dist * buy / sell
Put = dist
O mesmo com uma vela de baixa, apenas espelhado.
Sugestão para carregar ou guardar as configurações como um template.
Então assista este Experimento, faça perguntas e responda mostrando os possíveis lucros.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10526
No caminho para o Graal!...4 Sessões
Mostra 4 sessões: do Pacífico, Ásia, Europa, Américana.
Abre negociações diretamente dos gráficos;Um conjunto de scripts para uma rápida negociação com o mouse.
Scripts de ordens pendentes, ordens de mercado, coloca e remove stops.