Descrição:



O indicador mostra os intervalos de compra/venda.

A zona verde significa que existem níveis de preço, mas compra em determinado período de tempo, representa um valor numérico de quantos contratos faz diferença. A zona vermelha representa a venda. Então, em algum lugar entre Chamar/Colocar e Suporte/Resistência.

O indicador calcula o período Rj_Volume em minutos e transmite os dados para o Rj_HSlice 1.1, este indicador deve ser usado em conjunto com outros indicadores.



Instalação: Abra os dois arquivos no Terminal \ experts \ indicadors, compile no editor e anexe Rj_HSlice ao gráfico.



Rj_Volume não é anexado ao gráfico.



Deve ser usado no terminal de 5 dígitos.



No Rj_HSlice 1.1, os dados de cálculo HF modificados são adicionados, ou seja, não apenas erros de minutos, mas também dos outros FFs.

CalcPeriod = 1, tudo em minutos. Se a renderização deve ser feita em tempo FF, então o valor deve ser 60. Uma proteção contra erros de configuração, mesmo que coloque 50, ele ainda vai olhar para o calendário antigo mais próximo.



Em comentário no canto superior esquerdo indica que ETF é calculado.

ShowLevelsOn = true; por padrão, mostra todos os níveis de preços. False; remove todos os níveis.

ShowContractOn = true; mesma coisa, só que com os valores dos contratos. False; remove todos os valores.

BackgroundLevelOn = true; quando o fundo ShowLevelsOn renderiza.

ShowTurningOn = true; define a linha suporte da resistência. Em certos níveis, os valores dos contratos são semelhantes. Existe esta opção para fazer isto.

PercentDiscrep = 0.2; diferença de taxas, por padrão é 20%, ou seja,a diferença entre os níveis não é mais do que 20%, 0.1 é 10%, etc etc.



As linhas são alteradas de forma dinâmica, mas você ainda pode manter o controle de onde e como o preço se comporta, respectivamente a partir disto você pode tirar quaisquer conclusões.



ColorLine = aqua; cores das linhas.

ShowLevelsOn = false.

Se você estiver interessado, a essência da idéia é a seguinte:



Se Open [] < Close [], então

buy = (High []-Low [])+( Close []-Open [])

sell = High []-Low []

Então dist = Volume [] / (buy + sell) - volume de distribuição/ponto, e então os arrays são:

Call = dist * buy / sell

Put = dist



O mesmo com uma vela de baixa, apenas espelhado.



Sugestão para carregar ou guardar as configurações como um template.



Então assista este Experimento, faça perguntas e responda mostrando os possíveis lucros.