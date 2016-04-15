und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Rj_HSlice 1.1 - Indikator für den MetaTrader 4
- 877
Beschreibung:
Der Indikator zeigt Kauf/Verkauf Bereiche.
Die grünen Zone bedeuten Regionen mit zahlenmäßig mehr Käufen. Die roten Zonen zeigen mehr Verkäufe. Etwas zwischen Call/Put und Unterstützung/Widerstand.
Der Indikator Rj_Volume berechnet die Volumina des Zeitrahmens und stellt sie bereit für Rj_HSlice 1.1. Dieser Indikator sollte in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet werden.
Installation: Kopiere beide Dateien im Terminal \experts und \indicators, kompiliere sie im Editor und starte Rj_HSlice auf dem Chart.
Bringen Sie Rj_Volume nicht auf den Chart.
Nachteil ist, dass bei einem 5-Stellen-Terminal die Werte etwas verrückt spielen.
In Rj_HSlice 1.1 ergänzt bestimmbare Zeitrahmen zur Datenberechnung, d.h. nicht nur der Zeitrahmen des Charts, andere gehen jetzt auch.
CalcPeriod = 1, alles in Minuten. Falls der Zeitrahmen angepasst werden muss, dann muss es 60 sein. Schutz gegen Konfigurationsfehler, Sie trage z.B. 50 ein, wird der nächst höhere Zeitrahmen verwendet.
Der Kommentar in der linken oberen Ecke zeigt den Zeitrahmen (TF).
ShowLevelsOn = True; Standardmäßig zeigt alle Preisniveaus. false entfernt alle Zonen.
ShowContractOn = True; dasselbe, nur mit den Werten der Zonen. entfernt alle Werte.
BackgroundLevelOn = True; Aktiviert den farbigen Hintergrund.
ShowTurningOn = True; Legt die Unterstützungslinie des Widerstands. Auf bestimmten Ebenen sind Werte von Verträgen ähnlich. Hierzu gibt es eine Option
PercentDiscrep = 0,2; Kursdifferenzen, standardmäßig 20%, d.h. Unterschied zwischen den Ebenen von nicht mehr als 20%. 0.1 sind 10%, etc etc.
Die Linien ändern sich dynamisch, aber Sie können immer noch verfolgen, wo und wie der Preis sich verhält, bzw. Sie können daraus Ihre Schlüsse ziehen.
ColorLine = Aqua; Farbe der Linie.
ShowLevelsOn = false.
Wenn Sie interessiert sind, das ist der Kern der Idee:
Wenn eine Kerze Open[]<Close [], dann
buy = (High []-Low [])+( Close []-Open [])
sell = High []-Low []
dann dist = Volume[]/(buy + sell) = Volumen der Region/Point, und dann werden die Arrays zu
Call = dist * buy / sell
Put = dist
'Bearish'-Kerzen sind genauso, nur gespiegelt.
Wer ein Bluescreen testet oder keine Anzeige erhält oder 'History'-Daten laden muss oder sicheren als 'template'.
Beobachten Sie das Experiment, stellen Sie Fragen, ich werde nach Möglichkeit antworten.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10526
Die Ideen aus dem Artikel 3 Methoden von Indikatoren, die Beschleunigung durch das Beispiel der Linearen Regression" ist implementiert in dieser Anzeige.VR SETKA 2-01032012
Veränderte Version des grid EA.
Eröffnet Positionen direkt vom Chart;Ein Satz Skripte für ein schnelles Handeln mit der Maus.
Skripte für Pending, Markt-Orders, Platzieren und Löschen von Stopps.