Новостной безиндикаторный советник - эксперт для MetaTrader 4
- 39231
Описание:
Советник торгует на скачках рынка, при этом не использует никакие индикаторы.
Идея советника заключается в том, что стоп ордера дискретно времени перемещаются на заданном расстоянии от текущей цены.
Если цена достаточно резко поползла в одну сторону, то советник просто не успевает переместить ордер и он становится рыночным.
Далее включается тралл ордера.
extern int Stoploss = 10, //стоплосс, если 0 то не изменяется Takeprofit = 50; //тейкпрофит, если 0 то не изменяется extern int TrailingStop = 10; //длинна тралла, если 0 то нет тралла extern int TrailingStart = 0; //когда включать тралл, например после достижения 40 п прибыл extern int StepTrall = 2; //шаг тралла - перемещать стоплосс не ближе чем StepTrall extern int NoLoss = 0, //перевод в безубыток при заданном кол-ве пунктов прибыли, если 0 то нет перевода в безубыток MinProfitNoLoss = 0; //минимальная прибыль при переводе вбезубыток extern int Magic = 77; //магик extern int Step = 10; //расстояние от цены extern double Lot = 0.1; extern int TimeModify = 30; //кол-во секунд раньше которого запрещено изменять ордер extern int slippage = 30; //Максимально допустимое отклонение цены для рыночных ордеров (ордеров на покупку или продажу).
