Описание:



Советник торгует на скачках рынка, при этом не использует никакие индикаторы.



Идея советника заключается в том, что стоп ордера дискретно времени перемещаются на заданном расстоянии от текущей цены.

Если цена достаточно резко поползла в одну сторону, то советник просто не успевает переместить ордер и он становится рыночным.

Далее включается тралл ордера.

