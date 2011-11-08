CodeBaseРазделы
Новостной безиндикаторный советник - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov | Russian English Español Deutsch Português
Описание:

Советник торгует на скачках рынка, при этом не использует никакие индикаторы.

Идея советника заключается в том, что стоп ордера дискретно времени перемещаются на заданном расстоянии от текущей цены.

Если цена достаточно резко поползла в одну сторону, то советник просто не успевает переместить ордер и он становится рыночным.

Далее включается тралл ордера. 

extern int     Stoploss             = 10,     //стоплосс, если 0 то не изменяется
               Takeprofit           = 50;     //тейкпрофит, если 0 то не изменяется
extern int     TrailingStop         = 10;     //длинна тралла, если 0 то нет тралла
extern int     TrailingStart        = 0;      //когда включать тралл, например после достижения 40 п прибыл
extern int     StepTrall            = 2;      //шаг тралла - перемещать стоплосс не ближе чем StepTrall
extern int     NoLoss               = 0,      //перевод в безубыток при заданном кол-ве пунктов прибыли, если 0 то нет перевода в безубыток
               MinProfitNoLoss      = 0;      //минимальная прибыль при переводе вбезубыток
extern int     Magic                = 77;     //магик
extern int     Step                 = 10;     //расстояние от цены
extern double  Lot                  = 0.1;
extern int     TimeModify           = 30;     //кол-во секунд раньше которого запрещено изменять ордер
extern int     slippage             = 30;     //Максимально допустимое отклонение цены для рыночных ордеров (ордеров на покупку или продажу).


Скрипт отрисовки уровней. Скрипт отрисовки уровней.

Горизонтальными линиями отмечаются последние "незакрытые" экстремумы цены в удобной форме.

TARZAN+ALERT TARZAN+ALERT

Trend indicator. The function "ALERT" is added.

exp_Lego_4 (Beta) exp_Lego_4 (Beta)

Ещё чуть ближе к совершенству.

4 Sessions 4 Sessions

Индикатор показывает 4 торговые сессии: тихоокеанская, азиатская, европейская, американская.