Novo Expert Advisor (sem indicadores) - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1204
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Descrição:
EA negocia em grandes movimentos do mercado e não usa quaisquer indicadores.
A ideia do Expert Advisor é que ordens stop sejam usadas movendo-se a uma determinada distância do preço atual.
Se o preço for abruptamente deslocado para um lado, o EA simplesmente não tem tempo para mover a ordem e entra no mercado.
Incluídas ordens de trailing..
extern int Stoploss = 10, // se 0 não executa Takeprofit = 50, // se 0 não executa extern int TrailingStop = 10, // comprimento do Trailing, se 0 não executa extern int TrailingStart = 0, // utilizado para iniciar o trailing, por exemplo, depois de atingir o valor 40, inicia extern int StepTrall = 2 // movimento do stoploss extern int NoLoss = 0, // empate para um determinado número a partir de cinco pontos de lucro, do contrário nenhum movimento para empate MinProfitNoLoss = 0, // nível de rendimento mínimo para o empate extern int Magic = 77 // Magic extern int Step = 10, // distância do preço extern double Lot = 0.1; extern int TimeModify = 30 // número de segundos antes de uma ordem ser alterada extern int slippage = 30 // O desvio máximo do preço para ordens de mercado (ordens de compra ou venda).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10511
