Descrição:



EA negocia em grandes movimentos do mercado e não usa quaisquer indicadores.

A ideia do Expert Advisor é que ordens stop sejam usadas movendo-se a uma determinada distância do preço atual.



Se o preço for abruptamente deslocado para um lado, o EA simplesmente não tem tempo para mover a ordem e entra no mercado.

Incluídas ordens de trailing..