Novo Expert Advisor (sem indicadores) - expert para MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Visualizações:
1204
Avaliação:
(21)
Publicado:
Descrição:

EA negocia em grandes movimentos do mercado e não usa quaisquer indicadores.
A ideia do Expert Advisor é que ordens stop sejam usadas movendo-se a uma determinada distância do preço atual.

Se o preço for abruptamente deslocado para um lado, o EA simplesmente não tem tempo para mover a ordem e entra no mercado.

Incluídas ordens de trailing..

extern int Stoploss = 10,        // ​​se 0 não executa
           Takeprofit = 50,      // se 0 não executa
extern int TrailingStop = 10,    // comprimento do Trailing, se 0 não executa
extern int TrailingStart = 0,    // utilizado para iniciar o trailing, por exemplo, depois de atingir o valor 40, inicia 
extern int StepTrall = 2         // movimento do stoploss   
extern int NoLoss = 0,           // empate  para um determinado número a partir de cinco pontos de lucro, do contrário  nenhum movimento para empate
           MinProfitNoLoss = 0,  // nível de rendimento mínimo para o empate
extern int Magic = 77            // Magic
extern int Step = 10,            // distância do preço
extern double Lot = 0.1;
extern int TimeModify = 30       // número de segundos antes de uma ordem ser alterada
extern int slippage = 30         // O desvio máximo do preço  para ordens de mercado (ordens de compra ou venda).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10511

