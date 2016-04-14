Beschreibung:



EA handelt große Marktbewegungen, ohne Indikatoren zu verwenden..

Die Idee des Expert Advisers ist, die Stopp-Orders nach und nach in einem bestimmten Abstand von den aktuellen Preis nach zuziehen.



Wenn der Preis ziemlich abrupt in eine Richtung schießt, hat der EA einfach keine Zeit, die Order zu adaptieren und es wird eine Markt-Order.

Und dann schaltet sich der Trailing Stopp ein.