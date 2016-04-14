CodeBaseKategorien
Expert Advisors

News Expert Adviser (ohne Indikatoren) - Experte für den MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Veröffentlicht:
Beschreibung:

EA handelt große Marktbewegungen, ohne Indikatoren zu verwenden..
Die Idee des Expert Advisers ist, die Stopp-Orders nach und nach in einem bestimmten Abstand von den aktuellen Preis nach zuziehen.

Wenn der Preis ziemlich abrupt in eine Richtung schießt, hat der EA einfach keine Zeit, die Order zu adaptieren und es wird eine Markt-Order.

Und dann schaltet sich der Trailing Stopp ein.

extern int Stoploss = 10,        // ​​StopLoss, wenn 0 wird der nicht verändert
           Takeprofit = 50,      // TakeProfit, wenn 0 wird der nicht verändert
extern int TrailingStop = 10,    // Abstand des Trailing Stopp, wenn 0 kein Nachziehen
extern int TrailingStart = 0,    // ​​wenn TrailingStop verwendet, Preisschwelle z.B. 40, ab der das Nachziehen beginnt
extern int StepTrall = 2         // Trailing-Schrittweite - minimale Differenz zwischen zwei Trailing-Steps
extern int NoLoss = 0,           // ​​Verschieben auf die Gewinnschwelle plus eine bestimmbare Anzahl von Points,, wenn 0 wird StopLoss nicht  auf die Gewinnschwelle verschoben
           MinProfitNoLoss = 0,  // ​​Mindestgewinn der ersten Verschiebung über die Gewinnschwelle
extern int Magic = 77            // Magic-Number
extern int Step = 10,            // Abstand vom Preis
extern double Lot = 0.1;
extern int TimeModify = 30       // Zeitabstand in Sekunden während dessen eine Order nicht verändert wird
extern int slippage = 30         // Maximal erlaubte Abweichung des Preises (slippage) für Markt-Orders (Kauf und Verkauf).

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10511

