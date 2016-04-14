Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
News Expert Adviser (ohne Indikatoren) - Experte für den MetaTrader 4
Beschreibung:
EA handelt große Marktbewegungen, ohne Indikatoren zu verwenden..
Die Idee des Expert Advisers ist, die Stopp-Orders nach und nach in einem bestimmten Abstand von den aktuellen Preis nach zuziehen.
Wenn der Preis ziemlich abrupt in eine Richtung schießt, hat der EA einfach keine Zeit, die Order zu adaptieren und es wird eine Markt-Order.
Und dann schaltet sich der Trailing Stopp ein.
extern int Stoploss = 10, // StopLoss, wenn 0 wird der nicht verändert Takeprofit = 50, // TakeProfit, wenn 0 wird der nicht verändert extern int TrailingStop = 10, // Abstand des Trailing Stopp, wenn 0 kein Nachziehen extern int TrailingStart = 0, // wenn TrailingStop verwendet, Preisschwelle z.B. 40, ab der das Nachziehen beginnt extern int StepTrall = 2 // Trailing-Schrittweite - minimale Differenz zwischen zwei Trailing-Steps extern int NoLoss = 0, // Verschieben auf die Gewinnschwelle plus eine bestimmbare Anzahl von Points,, wenn 0 wird StopLoss nicht auf die Gewinnschwelle verschoben MinProfitNoLoss = 0, // Mindestgewinn der ersten Verschiebung über die Gewinnschwelle extern int Magic = 77 // Magic-Number extern int Step = 10, // Abstand vom Preis extern double Lot = 0.1; extern int TimeModify = 30 // Zeitabstand in Sekunden während dessen eine Order nicht verändert wird extern int slippage = 30 // Maximal erlaubte Abweichung des Preises (slippage) für Markt-Orders (Kauf und Verkauf).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10511
