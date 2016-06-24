Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TARZAN - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1483
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Descrição:
Indicador de tendência
Parâmetros de entrada:
- TimeFrame = 60; o período do diagrama, pode ser qualquer um dos seguintes tamanhos:
1 - 1 minuto;
5 - 5 minutos;
15 - 15 minutos;
30 - 30 minutos;
60 - 1 hora;
240 - 4 horas;
1440 - 1 dia;
10080 - 1 semana;
43200 - 1 mês;
0 (zeros) - Período do gráfico atual.
- RSI=5; período do indicador RSI.
- applied_RSI=0; o preço utilizado. Pode ter qualquer uma das constantes dos preços:
0 - Preço de Fechamento;
1 - Preço de Abertura;
2 - Máxima do preço;
3 - Mínima do preço;
4 - preço médio, (máximar+mínima) /2;
5 - Preço típico, (máxima+mínima+fechamento) /3;
6 - Preço ponderada de fechamento, (máxima+mínima+fechamento+fechamento) /4.
- MA=50; período do indicador Média Móvel.
- method_MA=0; - um método de determinação da média. Pode ser qualquer um métodos mais significativos (importantes) do indicador Moving Average:
0 - SMA - média móvel simples;
1 - EMA - média móvel exponencial;
2 - SSMA - média móvel suavizada;
3 - LWMA - média móvel linearmente ponderada.
- koridor = 5; o limite de um envelope.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10455
RideAlligator
Simples EA baseado no Indicador Alligator.Statement To Chart
Just a simple script , that reads the HTML file a report , or detailed report , and draws a transaction from it on the chart
Notarius
Notarius - indicador de tendência com alertas, baseado na média dos preços.e-PSI@ManagerTrailing_v.2.5
Ordens de Trailing (personalizadas) e o lucro total.