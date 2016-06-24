CodeBaseSeções
TARZAN - indicador para MetaTrader 4

Iurii Tokman
Descrição:

Indicador de tendência

Parâmetros de entrada:

  1. TimeFrame = 60; o período do diagrama, pode ser qualquer um dos seguintes tamanhos:
    1 - 1 minuto;
    5 - 5 minutos;
    15 - 15 minutos;
    30 - 30 minutos;
    60 - 1 hora;
    240 - 4 horas;
    1440 - 1 dia;
    10080 - 1 semana;
    43200 - 1 mês;
    0 (zeros) - Período do gráfico atual.
  2. RSI=5; período do indicador RSI.
  3. applied_RSI=0; o preço utilizado. Pode ter qualquer uma das constantes dos preços:
    0 - Preço de Fechamento;
    1 - Preço de Abertura;
    2 - Máxima do preço;
    3 - Mínima do preço;
    4 - preço médio, (máximar+mínima) /2;
    5 - Preço típico, (máxima+mínima+fechamento) /3;
    6 - Preço ponderada de fechamento, (máxima+mínima+fechamento+fechamento) /4.
  4. MA=50; período do indicador Média Móvel.
  5. method_MA=0; - um método de determinação da média. Pode ser qualquer um métodos mais significativos (importantes) do indicador Moving Average:
    0 - SMA - média móvel simples;
    1 - EMA - média móvel exponencial;
    2 - SSMA - média móvel suavizada;
    3 - LWMA - média móvel linearmente ponderada.
  6. koridor = 5; o limite de um envelope.



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10455

