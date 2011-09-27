Смотри, как бесплатно скачать роботов
TARZAN - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 16257
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Описание:
Трендовый индикатор.
Настройки:
- TimeFrame = 60; Период графика может быть любым из следующих величин:
- 1 - 1 минута;
- 5 - 5 минут;
- 15 - 15 минут;
- 30 - 30 минут;
- 60 - 1 час;
- 240 - 4 часа;
- 1440 - 1 день;
- 10080 - 1 неделя;
- 43200 - 1 месяц;
- 0(ноль) - Период текущего графика.
- RSI=5; Период усреднения для вычисления индекса.
- applied_RSI=0; Используемая цена. Может быть любой из ценовых констант:
- 0 - Цена закрытия;
- 1 - Цена открытия;
- 2 - Максимальная цена;
- 3 - Минимальная цена;
- 4 - Средняя цена, (high+low)/2;
- 5 - Типичная цена, (high+low+close)/3;
- 6 - Взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4.
- MA=50; Период усреднения для вычисления скользящего среднего.
- method_MA=0; Метод усреднения. Может быть любым из значений методов скользящего среднего (Moving Average):
- 0 - Простое скользящее среднее;
- 1 - Экспоненциальное скользящее среднее;
- 2 - Сглаженное скользящее среднее;
- 3 - Линейно-взвешенное скользящее среднее.
- koridor = 5; Порог конверта.
