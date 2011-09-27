CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

TARZAN - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
16257
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Трендовый индикатор.

Настройки:

  1. TimeFrame = 60; Период графика может быть любым из следующих величин:
    • 1 - 1 минута;
    • 5 - 5 минут;
    • 15 - 15 минут;
    • 30 - 30 минут;
    • 60 - 1 час;
    • 240 - 4 часа;
    • 1440 - 1 день;
    • 10080 - 1 неделя;
    • 43200 - 1 месяц;
    • 0(ноль) - Период текущего графика.
  2. RSI=5; Период усреднения для вычисления индекса.
  3. applied_RSI=0; Используемая цена. Может быть любой из ценовых констант:
    • 0 - Цена закрытия;
    • 1 - Цена открытия;
    • 2 - Максимальная цена;
    • 3 - Минимальная цена;
    • 4 - Средняя цена, (high+low)/2;
    • 5 - Типичная цена, (high+low+close)/3;
    • 6 - Взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4.
  4. MA=50; Период усреднения для вычисления скользящего среднего.
  5. method_MA=0; Метод усреднения. Может быть любым из значений методов скользящего среднего (Moving Average):
    • 0 - Простое скользящее среднее;
    • 1 - Экспоненциальное скользящее среднее;
    • 2 - Сглаженное скользящее среднее;
    • 3 - Линейно-взвешенное скользящее среднее.
  6. koridor = 5; Порог конверта.



maximus (10-ая версия) maximus (10-ая версия)

Советник открывает сделки на основе сопротивлений и поддержек (как на пробое, так и на развороте).

Correlations2 Correlations2

Нахождение и сортировка наиболее стабильной корреляции для всех парных сочетаний символов из "Обзора рынка".

IND_Potential IND_Potential

Потенциальная прибыль - альтернативный критерий оценки торговых условий

DeleteSpike DeleteSpike

Удаление нерыночных котировок парой щелчков мыши