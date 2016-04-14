Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Beschreibung:
Trend Indikator.
Eingabe Parameter:
- TimeFrame = 60; zu verwendender Zeitrahmen, möglich sind:
1 - 1 Minute;
5 - 5 Minuten;
15 - 15 Minuten;
30 - 30 Minuten;
60 - 1 Stunde;
240 - 4 Stunden;
1440 - 1 Tag;
10080 - 1 Woche;
43200 - 1 Monat;
0 (zeroes) - Zeitrahmen des aktuellen Charts.
- RSI=5; Periodenlänge des RSI Indikators.
- applied_RSI=0; zu verwendender Preis. Möglich sind:
0 - Close Preis;
1 - Open Preis;
2 - High Preis;
3 - Low Preis;
4 - Durchschnittspreis: (high+low) /2;
5 - Typischer Preis: (high+low+close) /3;
6 - Gewichtete Schlusskurse: (high+low+close+close) /4.
- MA=50; Periodenlänge des gleitenden Durchschnittsindikators.
- method_MA=0; - Methode dder Glättung. Möglich sind:
0 - einfacher gleitender Durchschnitt;
1 - exponentieller gleitender Durchschnitt;
2 - geglätteter gleitender Durchschnitt;
3 - Linear-gewichteter gleitender Durchschnitt.
- koridor = 5; ein Schwellenwert des Kanals (envelope).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10455
