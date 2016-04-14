Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
DS Stochastic - Indikator für den MetaTrader 4
Der Indikator DS_Stochastic ist ein Original Stochastic Oscillator (Stoch) mit einer EMA-Glättung.
Der Indikator zeigt in seinem Fenster zwei Linien %K and %D.
Die Formel des Fast Stochastic ist wie folgt:
DIF1(i) = EMA(Close(i) - MaxHigh(N), S);
DIF2(i) = EMA(MaxHigh(N) - MinLow(N), S);
%K(i) = 100*DIF1(i) / DIF2(i);
%D(i) = 100*EMA(DIF1(i), P) / EMA(DIF2(i), P);
wobei:
Close(i) - Schlusskurs der Bar(i);
MaxHigh(N) - Das höchste Hoch der N vorherigen Bars;
MinLow(N) - Das tiefste Tief der N vorherigen Bars;
EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt;
N - Intervalllänge für die MaxHigh/MinLow Berechnung;
S - Glättunglänge für %K(i);
P - Glättunglänge für %D(i).
AlertLine
Der Indikator zeigt eine Nachricht, wenn der Preis die Linien mit den Namen "Support" oder "Rezistans" auf dem Chart kreuzt.ZeroLag Stochs true
Der Indikator ZeroLag Stochs_true ist eine Art des Stochastic-Oszillator von George C. Lane. (Stoch) ohne Verzögerung (zero delay).
ZigZag of Orlov
Zigzag mit einem einfachem, klaren und natürlichem Arbeitsprinzip. Durch Close-Preis. Ohne neu zeichnen (redrawing).ZeroLagEA-AIP v0.0.4
Der Expert Adviser ZeroLagEA-AIP v0.0.4 verwendet zur Berechnung die Signale des Indikators ZeroLag MACD, der Indikator ist ein gleitender Durchschnitt Konvergenzen/Divergenz, ein MACD mit Null Latenz.