DS Stochastic - индикатор для MetaTrader 4
- 9065
Индикатор DS_Stochastic представляет собой оригинальный Stochastic Oscillator (Stoch), в котором применено EMA сглаживание.
Индикатор Fast Stochastic выводится на график в виде двух линий %K и %D.
Формулой расчета индикатора Fast Stochastic является
следующая:
DIF1(i) = EMA( Close(i) - MaxHigh(N), S);
DIF2(i) = EMA( MaxHigh(N) - MinLow(N), S);
%K(i) = 100* DIF1(i) / DIF2(i) ;
%D(i) = 100*EMA( DIF1(i), P) / EMA( DIF2(i), P) ;
где:
Close(i) - цена закрытия текущего бара;
MaxHigh(N) - максимальный High за N предыдущих периодов;
MinLow(N) - минимальный Low за N предыдущих периодов;
EMA - экспоненциальная скользящая средняя;
N - длина диапазона вычисления High/Low;
S - период сглаживания для %K(i);
P - период сглаживания для %D(i).
DS Stochastic
