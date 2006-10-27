CodeBaseРазделы
Индикаторы

DS Stochastic - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор DS_Stochastic представляет собой оригинальный Stochastic Oscillator (Stoch), в котором применено EMA сглаживание.

Индикатор Fast Stochastic выводится на график в виде двух линий %K и %D.


Формулой расчета индикатора Fast Stochastic является следующая:

DIF1(i) = EMA( Close(i) - MaxHigh(N), S);

DIF2(i) = EMA( MaxHigh(N) - MinLow(N), S);

%K(i) = 100* DIF1(i) / DIF2(i) ;

%D(i) = 100*EMA( DIF1(i), P) / EMA( DIF2(i), P) ;


где:

Close(i) - цена закрытия текущего бара;
MaxHigh(N) - максимальный High за N предыдущих периодов;
MinLow(N) - минимальный Low за N предыдущих периодов;
EMA - экспоненциальная скользящая средняя;
N - длина диапазона вычисления High/Low;
S - период сглаживания для %K(i);
P - период сглаживания для %D(i).

DS Stochastic

ZeroLag Stochs true ZeroLag Stochs true

Индикатор ZeroLag Stochs_true является индикатором Stochastic Oscillator (Stoch) Джорджа С. Лэйна с нулевой задержкой.

Fast Stochastic Fast Stochastic

Индикатор Fast Stochastic является одним из видов стохастического осциллятора Джорджа С. Лэйна, а именно быстрым стохастиком.

ZeroLagEA-AIP v0.0.4 ZeroLagEA-AIP v0.0.4

Советник ZeroLagEA-AIP v0.0.4 использует для расчета сигнала индикатор ZeroLag MACD, который является индикатором Moving Average Convergence/Divergence, MACD с нулевой задержкой.

Calculation the future day Calculation the future day

Индикатор для определения Max & Min дня по значеням бара предыдущего дня.