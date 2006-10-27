Индикатор DS_Stochastic представляет собой оригинальный Stochastic Oscillator (Stoch), в котором применено EMA сглаживание.

Индикатор Fast Stochastic выводится на график в виде двух линий %K и %D.



Формулой расчета индикатора Fast Stochastic является следующая:





DIF1(i) = EMA( Close(i) - MaxHigh(N), S);

DIF2(i) = EMA( MaxHigh(N) - MinLow(N), S);

%K(i) = 100* DIF1(i) / DIF2(i) ;

%D(i) = 100*EMA( DIF1(i), P) / EMA( DIF2(i), P) ;

где:



Close(i) - цена закрытия текущего бара;

MaxHigh(N) - максимальный High за N предыдущих периодов;

MinLow(N) - минимальный Low за N предыдущих периодов;

EMA - экспоненциальная скользящая средняя;

N - длина диапазона вычисления High/Low;

S - период сглаживания для %K(i);

P - период сглаживания для %D(i).