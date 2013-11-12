代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

XRSX_BB_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
2032
等级:
(19)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
xrsx_bb.mq5 (24.24 KB) 预览
xrsx_bb_htf.mq5 (25.4 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该指示器是一个修改后的 Relative Strength Index (RSI - 相对强弱指数) 可以放置在图表上且具有另一个时间帧。它也允许用户改变 RSI 和信号线的平滑算法。

该指标与标准实现的主要不同之处在于它可以改变平滑算法，从十种均线变形算法中选择适当的一种:

  1. SMA - 简单移动平均;
  2. EMA - 指数移动平均;
  3. SMMA - 平滑移动平均;
  4. LWMA - 线性加权移动平均;
  5. JJMA - JMA 自适应平均;
  6. JurX - 超线性平滑;
  7. ParMA - 抛物线平滑;
  8. T3 - Tillson 多指数平滑;
  9. VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法
  10. AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应当注意的是，Phase 参数对不同的平滑算法具有完全不同的含义。

  • 对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。
  • 对于 T3 它的平滑率乘以100 会有更佳的可视效果;
  • 对于 VIDYA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速 EMA 周期;
  • 对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，提升功率的比值也等于 2。

这是很自然的，一些指示信号的平滑变种需要一些不同的解释。基于 Bollinger Bands（布林带）的超卖超买水平指明动态变化范围，与它们配合，可提供更精确的工作。

指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

放置 XRSX_BB 指标至客户端文件夹\MQL5\Indicators. 

XRSX_BB_HTF

XRSX_BB_HTF 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1003

ALGLIB - 数值分析库 ALGLIB - 数值分析库

移植到MQL5的ALGLIB 数学函数库 (v. 3.19) 。

IndicatorParameters() 用法示例 IndicatorParameters() 用法示例

这个专家交易演示了使用 IndicatorParameters()函数来获取关于输入参数的数量，类型及其数值的信息。

XMACD_HTF XMACD_HTF

标准MACD版本，可以设置一个与图表不同的指标时间帧。它也允许交易者选择柱状线和信号线的平滑算法。

XPercentR-PCR XPercentR-PCR

该简单振荡指标显示彩色云。