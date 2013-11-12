该指示器是一个修改后的 Relative Strength Index (RSI - 相对强弱指数) 可以放置在图表上且具有另一个时间帧。它也允许用户改变 RSI 和信号线的平滑算法。

该指标与标准实现的主要不同之处在于它可以改变平滑算法，从十种均线变形算法中选择适当的一种:

SMA - 简单移动平均; EMA - 指数移动平均; SMMA - 平滑移动平均; LWMA - 线性加权移动平均; JJMA - JMA 自适应平均; JurX - 超线性平滑; ParMA - 抛物线平滑; T3 - Tillson 多指数平滑; VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法 AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应当注意的是，Phase 参数对不同的平滑算法具有完全不同的含义。

对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。



对于 T3 它的平滑率乘以100 会有更佳的可视效果;



对于 VIDYA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速 EMA 周期;



对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，提升功率的比值也等于 2。

这是很自然的，一些指示信号的平滑变种需要一些不同的解释。基于 Bollinger Bands（布林带）的超卖超买水平指明动态变化范围，与它们配合，可提供更精确的工作。

指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

放置 XRSX_BB 指标至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

XRSX_BB_HTF