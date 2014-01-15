Participe de nossa página de fãs
XRSX_BB_HTF - indicador para MetaTrader 5
1461
Este indicador é uma versão modificada do Índice de Força Relativa (RSI), que pode ser colocado sobre um gráfico com um período de tempo diferente. Ele também permite que os usuários alterem o RSI e a linha de sinal do algoritmo de suavização.
A principal diferença entre este indicador e seu equivalente padrão está na possibilidade de alterar o algoritmo de suavização, podendo selecionar o mais apropriado dentre os dez algoritmos presentes:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização.
- Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100.
- Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor.
- Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA.
- Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
É natural que algumas variantes suavizadas requerem uma interpretação diferenciada a respeito dos sinais do indicador. Os níveis de sobrecompra/sobrevenda são indicados pelas variáveis dinâmicas baseada nas Bandas de Bollinger, proporcionando um trabalho mais preciso com eles:
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Coloque o indicador XRSX_BB em terminal_folder\MQL5\Indicators.
