Questo indicatore è una versione modificata del Relative Strength Index (RSI), che può essere posizionato fissando il timeframe dell'indicatore a un valore diverso dal timeframe del grafico e nel quale è possibile modificare gli algoritmi di mediazione dell'RSI stesso e della linea di segnale.

La differenza principale tra questo indicatore e il suo analogo classico è la possibilità di modificare l'algoritmo di mediazione scegliendo tra dieci opzioni disponibili:

SMA - media mobile semplice; EMA - media mobile esponenziale; SMMA - media mobile smussata; LWMA - media mobile lineare ponderata; JJMA - media adattiva JMA; JurX - media ultralineare; ParMA - media parabolica; T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson; VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande; AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che il parametro Phase ha un significato completamente diverso per i diversi algoritmi di mediazione.

Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100;



Per T3, è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione;



Per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO, mentre per AMA è il periodo dell'EMA lento;



Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso ed è pari al valore predefinito di 2. Anche il fattore di ascensione per l'AMA è fisso a 2.

È naturale che alcune varianti di mediazione richiedano un'interpretazione leggermente diversa dei segnali di questo indicatore. Per un lavoro più accurato con i livelli di ipervenduto/ipercomprato, questi vengono presentati in una variante che cambia dinamicamente, basata sulleBande di Bollinger.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Affinché l'indicatore funzioni, l'indicatore XRSX_BB.mq5 deve essere presente nella cartella Terminal_directory\MQL5\Indicators.

Fig.1 Indicatore XRSX_BB_HTF