Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
XRSX_BB_HTF - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 12
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Questo indicatore è una versione modificata del Relative Strength Index (RSI), che può essere posizionato fissando il timeframe dell'indicatore a un valore diverso dal timeframe del grafico e nel quale è possibile modificare gli algoritmi di mediazione dell'RSI stesso e della linea di segnale.
La differenza principale tra questo indicatore e il suo analogo classico è la possibilità di modificare l'algoritmo di mediazione scegliendo tra dieci opzioni disponibili:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile lineare ponderata;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che il parametro Phase ha un significato completamente diverso per i diversi algoritmi di mediazione.
- Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100;
- Per T3, è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione;
- Per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO, mentre per AMA è il periodo dell'EMA lento;
- Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso ed è pari al valore predefinito di 2. Anche il fattore di ascensione per l'AMA è fisso a 2.
È naturale che alcune varianti di mediazione richiedano un'interpretazione leggermente diversa dei segnali di questo indicatore. Per un lavoro più accurato con i livelli di ipervenduto/ipercomprato, questi vengono presentati in una variante che cambia dinamicamente, basata sulleBande di Bollinger.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Affinché l'indicatore funzioni, l'indicatore XRSX_BB.mq5 deve essere presente nella cartella Terminal_directory\MQL5\Indicators.
Fig.1 Indicatore XRSX_BB_HTF
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1003
Questa utility è un semplice esempio per aggiungere un avviso sonoro in caso di connessione/disconnessione.Tillson T3
Tillson T3 con calcoli EMA eseguiti senza buffer di indicatori ausiliari.
8 oscillatori stocastici (%K 6, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 24).2 strumenti sul grafico
L'indicatore sovrappone il secondo grafico a quello principale utilizzando il punto di riferimento.