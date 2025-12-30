Bu gösterge, Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) değiştirilmiş bir versiyonudur ve gösterge zaman dilimini grafik zaman diliminden farklı bir değere sabitleyerek yerleştirilebilir ve RSI'nın kendisinin ve sinyal hattının ortalama algoritmalarını değiştirebilirsiniz.

Bu gösterge ile klasik analogu arasındaki temel fark, mevcut on seçenekten birini kullanarak ortalama alma algoritmasını değiştirme yeteneğidir:

SMA - basit hareketli ortalama; EMA - üstel hareketli ortalama; SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama; LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama; JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama; JurX - ultra doğrusal ortalama; ParMA - parabolik ortalama; T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme; VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma; AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Faz parametresinin farklı ortalama alma algoritmaları için tamamen farklı bir anlama sahip olduğuna dikkat etmeliyiz.

JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici bir değişken Faz'dır;



T3 için, daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür;



VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur;



AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan değer olan 2'ye eşittir. AMA için yükselme faktörü de 2 olarak sabitlenmiştir.

Bazı ortalama alma varyantlarının bu göstergenin sinyallerinin biraz farklı bir şekilde yorumlanmasını gerektirmesi oldukça doğaldır. Aşırı satım/aşırı alım seviyeleri ile daha doğru çalışma için,Bollinger Bantlarına dayalı dinamik olarak değişen bir varyantta sunulurlar.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal dizinine kopyalayın\MQL5\Include), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.

Göstergenin çalışması için XRSX_BB.mq5 göstergesinin terminal_directory\MQL5\Indicators klasöründe bulunması gerekir.

Şekil 1 Gösterge XRSX_BB_HTF