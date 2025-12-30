Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

XRSX_BB_HTF - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
9
Derecelendirme:
(19)
Yayınlandı:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) görüntüle
xrsx_bb.mq5 (14.89 KB) görüntüle
xrsx_bb_htf.mq5 (15.1 KB) görüntüle
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Bu gösterge, Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) değiştirilmiş bir versiyonudur ve gösterge zaman dilimini grafik zaman diliminden farklı bir değere sabitleyerek yerleştirilebilir ve RSI'nın kendisinin ve sinyal hattının ortalama algoritmalarını değiştirebilirsiniz.

Bu gösterge ile klasik analogu arasındaki temel fark, mevcut on seçenekten birini kullanarak ortalama alma algoritmasını değiştirme yeteneğidir:

  1. SMA - basit hareketli ortalama;
  2. EMA - üstel hareketli ortalama;
  3. SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama;
  4. LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama;
  5. JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama;
  6. JurX - ultra doğrusal ortalama;
  7. ParMA - parabolik ortalama;
  8. T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme;
  9. VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma;
  10. AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Faz parametresinin farklı ortalama alma algoritmaları için tamamen farklı bir anlama sahip olduğuna dikkat etmeliyiz.

  • JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici bir değişken Faz'dır;
  • T3 için, daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür;
  • VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur;
  • AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan değer olan 2'ye eşittir. AMA için yükselme faktörü de 2 olarak sabitlenmiştir.

Bazı ortalama alma varyantlarının bu göstergenin sinyallerinin biraz farklı bir şekilde yorumlanmasını gerektirmesi oldukça doğaldır. Aşırı satım/aşırı alım seviyeleri ile daha doğru çalışma için,Bollinger Bantlarına dayalı dinamik olarak değişen bir varyantta sunulurlar.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal dizinine kopyalayın\MQL5\Include), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.

Göstergenin çalışması için XRSX_BB.mq5 göstergesinin terminal_directory\MQL5\Indicators klasöründe bulunması gerekir.

Şek.1 Gösterge XRSX_BB_HTF

Şekil 1 Gösterge XRSX_BB_HTF

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1003

Connect Disconnect Sound Alert Connect Disconnect Sound Alert

Bu yardımcı program, bağlantı / bağlantı kesme üzerine sesli uyarı eklemek için basit bir örnektir

Tillson T3 Tillson T3

Yardımcı gösterge tamponları olmadan yapılan EMA hesaplamaları ile Tillson T3.

SpudsStochastic. SpudsStochastic.

8 stokastik osilatör (%K 6, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 24).

Grafik üzerinde 2 enstrüman Grafik üzerinde 2 enstrüman

Gösterge, referans noktasını kullanarak ikinci grafiği ana grafiğin üzerine yerleştirir.