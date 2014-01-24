CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorStochastic_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1260
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Oscilador Estocástico Estándard visualizado como una nube que puede ser posicionado especificando un periodo para el indicador diferente al periodo del gráfico.

ColorStochastic_HTF

ColorStochastic_HTF

 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1020

iMACD-ATR iMACD-ATR

Se utiliza MACD desplazado en la magnitud del ATR para determinar si hay tendencia y las zonas de sobrecompra/sobreventa.

Exp_ATR_Trailing Exp_ATR_Trailing

Este Asesor Experto mueve el Stop Loss de la posición abierta a lo largo de un canal generado mediante ATR_Trailing.

XprofuterDD XprofuterDD

XprofuterDD es un intento de predecir el comportamiento futuro del precio.

XRSX_BB_HTF XRSX_BB_HTF

Este indicador es una versión modificada del RSI que se puede colocar en un gráfico con un marco temporal diferente. También permite a los usuarios cambiar el RSI, así como los algoritmos de suavizado de la línea de señal.