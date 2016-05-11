Modelado de las recotizaciones en el Tester y análisis de estabilidad del Asesor Experto

OrderSend -> MyOrderSend:

Lo primero que debería explicarse es el valor de la variable RQF_TEST. Establece la cantidad de recotizaciones para 100 trades y, en consecuencia, puede tomar el valor de 0, donde no hay ninguna recotización; y hasta 100, donde es absolutamente imposible abrir o cerrar la orden. Si RQF_TEST es igual a 90, como en el ejemplo, significa que por lo menos 90 de 100 intentos de abrir o cerrar la transacción serán un fracaso, es decir, se simulará la recotización.



De hecho, los resultados, que se recibieron en varios valores de RQF_TEST, muestran la estabilidad de la estrategia para las recotizaciones, y las diferencias en flujo grueso del tester y el broker.

Si los resultados se deterioran cuando el RQF_TEST aumenta, es necesario comprobar la conveniencia de una estrategia así, ya que la sensibilidad a las recotizaciones significa que está jugando con apuestas muy arriesgadas y agresivas, o con su pip. Se habló mucho sobre las consecuencias de un uso así de los asesores.