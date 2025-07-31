QuotesSections
Currencies / DB
Back to US Stock Market

DB: Deutsche Bank AG

36.53 USD 0.95 (2.53%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

DB exchange rate has changed by -2.53% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 36.35 and at a high of 36.89.

Follow Deutsche Bank AG dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Full Screen Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DB News

Daily Range
36.35 36.89
Year Range
16.02 37.86
Previous Close
37.48
Open
36.84
Bid
36.53
Ask
36.83
Low
36.35
High
36.89
Volume
3.049 K
Daily Change
-2.53%
Month Change
6.53%
6 Months Change
51.77%
Year Change
111.28%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
Fcst
Prev
4.876%