DB: Deutsche Bank AG
36.24 USD 0.30 (0.83%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DB 환율이 오늘 0.83%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 35.95이고 고가는 36.57이었습니다.
Deutsche Bank AG 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
DB News
일일 변동 비율
35.95 36.57
년간 변동
16.02 37.86
- 이전 종가
- 35.94
- 시가
- 35.99
- Bid
- 36.24
- Ask
- 36.54
- 저가
- 35.95
- 고가
- 36.57
- 볼륨
- 6.856 K
- 일일 변동
- 0.83%
- 월 변동
- 5.69%
- 6개월 변동
- 50.56%
- 년간 변동율
- 109.60%
