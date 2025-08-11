Devises / DB
DB: Deutsche Bank AG
36.24 USD 0.30 (0.83%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DB a changé de 0.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.95 et à un maximum de 36.57.
Suivez la dynamique Deutsche Bank AG. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DB Nouvelles
Range quotidien
35.95 36.57
Range Annuel
16.02 37.86
- Clôture Précédente
- 35.94
- Ouverture
- 35.99
- Bid
- 36.24
- Ask
- 36.54
- Plus Bas
- 35.95
- Plus Haut
- 36.57
- Volume
- 6.856 K
- Changement quotidien
- 0.83%
- Changement Mensuel
- 5.69%
- Changement à 6 Mois
- 50.56%
- Changement Annuel
- 109.60%
20 septembre, samedi