DB: Deutsche Bank AG
35.94 USD 0.54 (1.48%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DB hat sich für heute um -1.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.55 bis zu einem Hoch von 35.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Deutsche Bank AG-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
35.55 35.99
Jahresspanne
16.02 37.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.48
- Eröffnung
- 35.72
- Bid
- 35.94
- Ask
- 36.24
- Tief
- 35.55
- Hoch
- 35.99
- Volumen
- 3.763 K
- Tagesänderung
- -1.48%
- Monatsänderung
- 4.81%
- 6-Monatsänderung
- 49.31%
- Jahresänderung
- 107.87%
