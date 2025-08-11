KurseKategorien
DB: Deutsche Bank AG

35.94 USD 0.54 (1.48%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DB hat sich für heute um -1.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.55 bis zu einem Hoch von 35.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die Deutsche Bank AG-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
35.55 35.99
Jahresspanne
16.02 37.86
Vorheriger Schlusskurs
36.48
Eröffnung
35.72
Bid
35.94
Ask
36.24
Tief
35.55
Hoch
35.99
Volumen
3.763 K
Tagesänderung
-1.48%
Monatsänderung
4.81%
6-Monatsänderung
49.31%
Jahresänderung
107.87%
