Валюты / DB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DB: Deutsche Bank AG
36.56 USD 0.92 (2.45%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DB за сегодня изменился на -2.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.35, а максимальная — 36.89.
Следите за динамикой Deutsche Bank AG. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DB
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- Capital One Files Lawsuit Against FDIC Over Erroneous Charges
- Fed Expected to Cut Rates by 50 Bps, Says Standard Chartered - TipRanks.com
- Why Is NIO Stock Plunging Today
- e.l.f. Beauty Stock Is Beating the Odds. Here’s Why Investors Are Taking Notice - TipRanks.com
- BAC & Merrill Expand Private Markets Access: A Push for UHNW Clients?
- Royal Caribbean Stock May Be Sailing Toward Stormy Seas
- JPM's German Digital Banking Push to Boost its Long-Term Digital Play?
- Big European Banks Up Q2 Provisions As Economic, Geopolitical Risks Persist
- Deutsche Bank: Attractively Valued Ahead Of The Investor Deep Dive (NYSE:DB)
- Bond Market Breakdown? Why Deutsche Bank Thinks the Pain Isn't Over
- Deutsche Bank Fined $3M by Hong Kong's SFC Over Multiple Breaches
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- This Deutsche Bank Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT), Deutsche Bank (NYSE:DB)
- JM Smucker, Baidu And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Baidu (NASDAQ:BIDU)
- JPMorgan Agrees to Pay $330M to Resolve 1MDB AML Allegations
- UBS Group Touches 52-Week High: Should You Buy the Stock Now?
- European Banks: Strong Returns Since 2019 But Are Valuations Still Attractive?
- Gold And Tech Dominate The Best Stock Lists: See New Names On IBD 50, Big Cap 20 And More
- Dutch Bros Soars 22% On Earnings, Joins 2 Best Stocks Lists: Check Out Who's On The IBD 50, Sector Leaders, Other Premium Lists
- Itau Unibanco H1 Earnings & Revenues Rise Y/Y, Expenses Up
- S&P 500 Could Plummet 10%, Says Morgan Stanley - TipRanks.com
- Mastercard To Enable Stablecoins As Settlement Currencies As It Touts Open Banking For Fraud Prevention: 'We See It As Another Currency' - Mastercard (NYSE:MA), Deutsche Bank (NYSE:DB)
Дневной диапазон
36.35 36.89
Годовой диапазон
16.02 37.86
- Предыдущее закрытие
- 37.48
- Open
- 36.84
- Bid
- 36.56
- Ask
- 36.86
- Low
- 36.35
- High
- 36.89
- Объем
- 5.438 K
- Дневное изменение
- -2.45%
- Месячное изменение
- 6.62%
- 6-месячное изменение
- 51.89%
- Годовое изменение
- 111.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.