DB: Deutsche Bank AG

36.56 USD 0.92 (2.45%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DB за сегодня изменился на -2.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.35, а максимальная — 36.89.

Следите за динамикой Deutsche Bank AG. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
36.35 36.89
Годовой диапазон
16.02 37.86
Предыдущее закрытие
37.48
Open
36.84
Bid
36.56
Ask
36.86
Low
36.35
High
36.89
Объем
5.438 K
Дневное изменение
-2.45%
Месячное изменение
6.62%
6-месячное изменение
51.89%
Годовое изменение
111.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.