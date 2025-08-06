Divisas / DB
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DB: Deutsche Bank AG
36.48 USD 0.08 (0.22%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DB de hoy ha cambiado un -0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 36.23, mientras que el máximo ha alcanzado 36.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Deutsche Bank AG. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DB News
- Deutsche Bank cuts prime lending rate to 7.25% effective tomorrow
- S&P 500 Could Hit 7,600 By 2026, Wells Fargo Says In Aggressive Upgrade
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- Capital One Files Lawsuit Against FDIC Over Erroneous Charges
- Fed Expected to Cut Rates by 50 Bps, Says Standard Chartered - TipRanks.com
- Why Is NIO Stock Plunging Today
- e.l.f. Beauty Stock Is Beating the Odds. Here’s Why Investors Are Taking Notice - TipRanks.com
- BAC & Merrill Expand Private Markets Access: A Push for UHNW Clients?
- Royal Caribbean Stock May Be Sailing Toward Stormy Seas
- JPM's German Digital Banking Push to Boost its Long-Term Digital Play?
- Big European Banks Up Q2 Provisions As Economic, Geopolitical Risks Persist
- Deutsche Bank: Attractively Valued Ahead Of The Investor Deep Dive (NYSE:DB)
- Bond Market Breakdown? Why Deutsche Bank Thinks the Pain Isn't Over
- Deutsche Bank Fined $3M by Hong Kong's SFC Over Multiple Breaches
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- This Deutsche Bank Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT), Deutsche Bank (NYSE:DB)
- JM Smucker, Baidu And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Baidu (NASDAQ:BIDU)
- JPMorgan Agrees to Pay $330M to Resolve 1MDB AML Allegations
- UBS Group Touches 52-Week High: Should You Buy the Stock Now?
- European Banks: Strong Returns Since 2019 But Are Valuations Still Attractive?
- Gold And Tech Dominate The Best Stock Lists: See New Names On IBD 50, Big Cap 20 And More
- Dutch Bros Soars 22% On Earnings, Joins 2 Best Stocks Lists: Check Out Who's On The IBD 50, Sector Leaders, Other Premium Lists
- Itau Unibanco H1 Earnings & Revenues Rise Y/Y, Expenses Up
Rango diario
36.23 36.66
Rango anual
16.02 37.86
- Cierres anteriores
- 36.56
- Open
- 36.36
- Bid
- 36.48
- Ask
- 36.78
- Low
- 36.23
- High
- 36.66
- Volumen
- 3.800 K
- Cambio diario
- -0.22%
- Cambio mensual
- 6.39%
- Cambio a 6 meses
- 51.56%
- Cambio anual
- 110.99%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B