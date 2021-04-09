Indicador FimatheChannels
- Indicators
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Diego De Freitas JustoProgramador, operador de mercado forex e binário.
- Version: 1.1
- Activations: 5
https://youtu.be/Cz76GayNqtM Com esse indicador você não precisa ficar fazendo marcações manuais para encontrar seus canais e níveis de negociação. O channels faz isso por você. Veja o vídeo :
Com os canais definidos o trade pode operar seus rompimentos
Analisando seu canal de referencia e zona neutra com base na tendencia e nos rompimentos.
Tem uma calibragem nas opções onde você consegue estreitar ou alargar mais o canal.
Pode definir as cores automáticas das linhas, seus estilos e tamanhos.