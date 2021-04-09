Indicador FimatheChannels

https://youtu.be/Cz76GayNqtM Com esse indicador você não precisa ficar fazendo marcações manuais para encontrar seus canais e níveis de negociação. O channels faz isso por você. Veja o vídeo : 

Com os canais definidos o trade pode operar seus rompimentos 

Analisando seu canal de referencia e zona neutra com base na tendencia e nos rompimentos.

Tem uma calibragem nas opções onde você consegue estreitar ou alargar mais o canal.

Pode definir as cores automáticas das linhas, seus estilos e tamanhos.

Video Indicador FimatheChannels
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