Trading Chaos Map MT5

Тем, кто изучил книги Билла Вильямса "Новые измерения в биржевой торговле" и "Торговый Хаос (второе издание)" и пробовал торговать по этим методикам, становится ясно, что стандартного набора индикаторов недостаточно для полноценной работы. Индикатор Trading Chaos Map рисует "карту рынка", позволяя вам видеть графики так же, как автор трилогии.

В параметрах предусмотрены опции включения и отключения каждого сигнала. Вы можете использовать ту или иную методику, либо использовать их вместе. Можете самостоятельно определить, какие сигналы использовать, выбирая в соответствии со своим стилем торговли. Также настойки индикатора предоставляют вам возможность самостоятельно определять цветовую схему отображения сигналов.

Индикатор разработан для максимально точного и комфортного ведения торговли, в полном соответствии с методикой Билла Вильямса, без внесения посторонних установок.

Trading Chaos Map

  • Раскрашивает бары в определенные цвета в соответствии с выбранной методикой. New Trading Dimensions - зелёный, красный, серый по цвету "зоны", синий - "приседающий". Trading Chaos - зелёный, красный по цвету индикатора АО, синий - "приседающий". Также введен режим Profitunity Windows, который будет полезен для новичков, только изучающих методику и начинающих торговлю на бирже, а также для опытных трейдеров. Зелёный - "зелёный" бар, коричневый - "увядающий", синий - "фальшивый", розовый - "приседающий". Описанные цвета установлены по умолчанию, их можно изменить во вкладке "Цвета" параметров индикатора.
  • Идентифицирует сигнал "первого мудреца", а также выделяет звездой сигнал, усиленный конфигурациями баров, описанными в первой книге "Торговый Хаос".
  • Показывает сигнал "второго мудреца" - три последовательных бара осциллятора АО одного цвета.
  • Рисует сигналы "третьего мудреца" - фракталы, обозначая действительные и недействительные сигналы разными цветами.
  • Обозначает сигналы осциллятора АО "блюдце" и "пересечение нулевой линии".
  • Показывает сигналы осциллятора АС.
  • Сигнализирует "Специальный голубой свет" для сигналов АО и АС.
  • Обозначает сигналы добавления в Зоне.
  • Определяет сигналы Линии Баланса.
  • Показывает сигналы первоначального размещения стопа по 5 последовательным барам одного цвета.
  • Переключает режим отображения графика на бары, поскольку визуально свечной график становится трудно читаемым и неопределенным.
  • По выбору пользователя сообщает о формировании новых сигналов.

Входные параметры индикатора

ПараметрОписание
  • Chart type
 Тип отображения графика согласно описанным методологиям:
  • New Trading dimensions
  • Trading Chaos
  • Profitunity Windows
  • Use Divergent Bar
  • Use AO signals
  • Use AC signals
  • Use Zone Add
  • Use Balance Line
  • Use 5 Consecutive Bars Stop
  • Use Fractals
 Включение и отключение использования и отображения сигналов:
  • true - использовать;
  • false - не использовать.
  •  Use messages
 Включение и отключение использования уведомлений о новых сформировавшихся сигналах:
  • true - использовать;
  • false - не использовать.
  • Message Type
 Тип сообщения:
  • Terminal Alert - сигнал терминала.
  • Push Notification - уведомление на мобильное устройство посредством MetaQuotes ID.
  • E-mail - отправка сообщения на адрес электронной почты, указанной в настройках терминала

Настройку цветовых параметров можно выполнить во вкладке "Цвета".

По умолчанию используется шаблон по методике "Торговый хаос (второе издание)".

Рекомендуется использовать индикатор с цветовой схемой "Черное на белом" в свойствах графика (F8), совместно со стандартными индикаторами Билла Вильямса, включенными в терминал.

Аналогичный индикатор Trading Chaos Map для MT4.

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GhermesFin
19
GhermesFin 2021.01.14 18:22 
 

В МТ5 работает только на дневном тайм-фреме. На более низких индикатор не актуален.

Andrey Sinegovskiy
1184
Reply from developer Andrey Sinegovskiy 2021.02.18 15:55
Индикатор работает на любых тайм-фреймах. Не будет работать с поставленными нулевыми данными по тиковому объему, в таком случае применение индикатора теряет смысл. В вашем случае брокер поставляет нулевые данные тикового объема по внутридневным барам, по дневным же данные больше нуля, поэтому индикатор работает у вас только на дневном графике и выше. Перед покупкой рекомендую тестировать индикатор на предмет совместимости с данными брокера.
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