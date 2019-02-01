Trading Chaos Map MT5

Тем, кто изучил книги Билла Вильямса "Новые измерения в биржевой торговле" и "Торговый Хаос (второе издание)" и пробовал торговать по этим методикам, становится ясно, что стандартного набора индикаторов недостаточно для полноценной работы. Индикатор Trading Chaos Map рисует "карту рынка", позволяя вам видеть графики так же, как автор трилогии.

В параметрах предусмотрены опции включения и отключения каждого сигнала. Вы можете использовать ту или иную методику, либо использовать их вместе. Можете самостоятельно определить, какие сигналы использовать, выбирая в соответствии со своим стилем торговли. Также настойки индикатора предоставляют вам возможность самостоятельно определять цветовую схему отображения сигналов.

Индикатор разработан для максимально точного и комфортного ведения торговли, в полном соответствии с методикой Билла Вильямса, без внесения посторонних установок.

Trading Chaos Map

Раскрашивает бары в определенные цвета в соответствии с выбранной методикой. New Trading Dimensions - зелёный, красный, серый по цвету "зоны", синий - "приседающий". Trading Chaos - зелёный, красный по цвету индикатора АО, синий - "приседающий". Также введен режим Profitunity Windows, который будет полезен для новичков, только изучающих методику и начинающих торговлю на бирже, а также для опытных трейдеров. Зелёный - "зелёный" бар, коричневый - "увядающий", синий - "фальшивый", розовый - "приседающий". Описанные цвета установлены по умолчанию, их можно изменить во вкладке "Цвета" параметров индикатора.

Идентифицирует сигнал "первого мудреца", а также выделяет звездой сигнал, усиленный конфигурациями баров, описанными в первой книге "Торговый Хаос".

Показывает сигнал "второго мудреца" - три последовательных бара осциллятора АО одного цвета.

Рисует сигналы "третьего мудреца" - фракталы, обозначая действительные и недействительные сигналы разными цветами.

Обозначает сигналы осциллятора АО "блюдце" и "пересечение нулевой линии".

Показывает сигналы осциллятора АС.

Сигнализирует "Специальный голубой свет" для сигналов АО и АС.

Обозначает сигналы добавления в Зоне.

Определяет сигналы Линии Баланса.

Показывает сигналы первоначального размещения стопа по 5 последовательным барам одного цвета.

Переключает режим отображения графика на бары, поскольку визуально свечной график становится трудно читаемым и неопределенным.

По выбору пользователя сообщает о формировании новых сигналов.

Входные параметры индикатора

Параметр Описание Chart type Тип отображения графика согласно описанным методологиям:

New Trading dimensions

Trading Chaos

Profitunity Windows Use Divergent Bar

Use AO signals

Use AC signals

Use Zone Add

Use Balance Line

Use 5 Consecutive Bars Stop

Use Fractals Включение и отключение использования и отображения сигналов:

true - использовать;

- использовать; false - не использовать. Use messages Включение и отключение использования уведомлений о новых сформировавшихся сигналах:

true - использовать;

- использовать; false - не использовать. Message Type Тип сообщения:

Terminal Alert - сигнал терминала.

- сигнал терминала. Push Notification - уведомление на мобильное устройство посредством MetaQuotes ID.

- уведомление на мобильное устройство посредством MetaQuotes ID. E-mail - отправка сообщения на адрес электронной почты, указанной в настройках терминала

Настройку цветовых параметров можно выполнить во вкладке "Цвета".

По умолчанию используется шаблон по методике "Торговый хаос (второе издание)".

Рекомендуется использовать индикатор с цветовой схемой "Черное на белом" в свойствах графика (F8), совместно со стандартными индикаторами Билла Вильямса, включенными в терминал.

Аналогичный индикатор Trading Chaos Map для MT4.