Gold Quantum Sniper
- Experts
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Amr Abdelhay Yousef Kamelhaving fun
- Version: 1.10
- Updated: 24 June 2026
- Activations: 8
Fire and forget setup, just setup the risk percentage
Gold Quantum Sniper is a precision-driven trading system that combines multi-timeframe market analysis, trend confirmation, and breakout validation to identify high-probability opportunities. The EA applies strict risk management, dynamic position sizing, and intelligent trade filtering to target quality entries while minimizing exposure to unfavorable market conditions.