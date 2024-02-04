FuzzyLogicTrendEAWIN
- Experts
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- Version: 2.2
- Updated: 17 February 2025
- Activations: 10
EA exclusivo para o MÍNI ÍNDICE (WIN) e conta HEDGE
FuzzyLogicTrendEAWIN é baseado em estratégia utilizando a logica difusa em que analisa um conjunto de 5 indicadores.
Nos valores dos indicadores (e filtros), é aplicado a lógica difusa e pesos específicos definidos para para indicador.
Uma vez que lógica difusa de sinal de compra ou venda, uma operação é aberta. O sinal é verificado a cada candle fechado, isto quer dizer que, o tempo gráfico e importante na decisão.
- Ativo: WIN (Mini Índice)
- Tempo Gráfico: M15
- Backtest: WIN$, M15, 01/10/2024 - 09/01/2025
- Contratos: 1