FuzzyLogicTrendEAWIN

EA exclusivo para o MÍNI ÍNDICE (WIN) e conta HEDGE
FuzzyLogicTrendEAWIN é baseado em estratégia utilizando a logica difusa em que analisa um conjunto de 5 indicadores.

Nos valores dos indicadores (e filtros), é aplicado a lógica difusa e pesos específicos definidos para para indicador.

Uma vez que lógica difusa  de sinal de compra ou venda, uma operação é aberta. O sinal é verificado a cada candle fechado, isto quer dizer que, o tempo gráfico e importante na decisão.

  • Ativo: WIN (Mini Índice)
  • Tempo Gráfico: M15
  • Backtest:  WIN$, M15, 01/10/2024 - 09/01/2025
  • Contratos: 1









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