KetemuSinta:

Tadi siang dua kali sell setelah menembus 50 dapat. Yang sore satu lagi cut loss buy karena tangan gatal begitu panah keluar dan zz tapi lupa gak lihat bar belum nembus 50. PAdahal kalau dibiarin sekarang lumayan dapat seperti siang tadi


Bagus gak kalau hanya zz dan panah sebelum bar rsi nembus 50 tapi baru 46 ?

kalau RULE Fibonancy dan trading safe seperti kebanyakan profesional ya tentu melanggar aturan..... tetapi kalau saya. pasti pakai aturan yang saya percayai dan nyaman

yang pasti ...gue banget.... hehe ,,, 

bagus dan tidaknya tergantung andanya,  yang pasti aturan itu bisa membuat entry confidence mudah memahami situasi pasar dan profit, bagi saya sah sah saja hehe....

tergantung topic pembicaraannya... kalau gaya bebas seperti saya yang multy sistem ya sah ,,, haha ...mudah mudahan anda confiden dengan cara itu ... itu cara saya yang paling praktis dan tidak memakai banyak indicator yang membingungkan .... Happy green pips

sekarang close open trade yang barusan... ikannya lumayan Broo wakaka....


3936608272018.09.20 13:15:01buy1.00gold1202.860.000.002018.09.20 15:42:341205.540.000.000.00268.00
3936603082018.09.20 13:04:57buy1.00gold1202.760.000.002018.09.20 15:42:351205.550.000.000.00279.00
3936603542018.09.20 13:05:40buy1.00gold1202.930.000.002018.09.20 15:42:351205.540.000.000.00261.00
3936607622018.09.20 13:13:59buy1.00gold1202.930.000.002018.09.20 15:42:351205.540.000.000.00261.00


Gross Profit:16 720.59Gross Loss:2.80Total Net Profit:16 717.79
Profit Factor:5971.64Expected Payoff:119.41 
Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:2.80 (0.02%)Relative Drawdown:0.02% (2.80)
 
Total Trades:140Short Positions (won %):70 (100.00%)Long Positions (won %):70 (98.57%)
Profit Trades (% of total):139 (99.29%)Loss trades (% of total):1 (0.71%)
Largestprofit trade:746.08loss trade:-2.80
Averageprofit trade:120.29loss trade:-2.80
 
Ok makasih mas, saya coba sedikit indikatornya dan backtest manual per harinya apakah ratio profitnya lebih besar atau gak, dibandingkan jika semua indikatornya dipasang.

 

Nyoba di GBPUS bisa juga

gbpusd

masih mendalami jika break up 50 RSI kemarin lusa lalu harii ni melanjutkan, kapan entry nya. Mungkin yang ilihat jika masih panah up dan gak ada panah turun maka masih berlanjut buy.

 
simple system jika dipakai bisa seperti ini..... wow is the big one


Mashallah.. Big Whale.. Brilliant,, Keep going..Good luck. 

Rambo keren... Professional trader indonesian!
 
Jgn sebut master gold, ane masih newbie.. Hehehe....
Nanti audience bingung kebanyakan strategy trading. Pakai sistem ente, sdh sangat baguslah. 
Baiklah atas permintaan ente kang, ane share sedikit teknik ane.

Dibawah ini screenshot. Bisa amati, ada XAUUSD, DOLLAR, dan hasilnya jepret pagi jumat, krn ane hold blm diliquid di hari sblmnya.

Okkeh, teknik saya sederhana, simple, visuality saja kayak modalnya pancing dan umpan aja. Tinggal umpannya gede apa kecil termasuk pancingnya (lots maksudnya, hehe).
Saya menggunakan teknik BBMA, trend dan harga tinggi / mahal, harga rendah / murah. Karena pekerjaan saya setiap hari sbg kuli kantor, maka saya hanya bs trading melalui portable android gk bs laptop. Pdhl laptop lbh baik. Tp gkpp, setelah sy resign nanti, sy akan pakai laptop, hehe....
Semua teknik ada kelebihan & kekurangan ya... Kita hanya memprediksi harga bakal kemana.
Aduh, segini aja sdh capek ngetiknya, blm lg jelasin tekniknya. (ane lg di mall bro & sis, liburan cuci mata).
Kita pilih market mana yg mau ditrading, contoh gold. Maka saya akan cari pasangan lawannya yaitu dollar. Maka akan tau pergerakan dollar juga untuk korelasi trend ( walau kadang2 gk sama trendnya, krn dipengaruhi faktor fundamentalnya). Biasalah, market kan susah ditebak dan gk mau dibaca trendnya, hehehe.....
Fundamental analysis : monitor dollar, dan baca news di bloomberg aua yg lain lah boleh. Iti saja, 
Technical analysis: saya pasang garis high & low untuk mengetahui harga sedang mahal atau murah, garis rata2 4 jam, 8 jam, garis trend Up dan down, BB 1 hari, BB 5 hari (mgguan).
Indikator: stoch osc ( sdh jenuh buy apa sell, biasanya short trend), RSI (sdh jenuh buy apa sell, biasanya long trend), macd juga boleh ditambahkan.
Nah,, dari sini, kapan kita enter dan exit? Hhhha...ada trading strategy lagi namanya...bro & sist..... (bs terlihat di attachment saya technicalnya).
 
Thanks Broo... asyik juga BB kecilnya ... langsung learn by doing aja broo nanti jika ada entry dan TP nya kita dibuatin alasannya biar asyik gitu hehe   soalnya  andanya Entry 0.10 dapat 103 USD bagi saya ya setrategi luarbiasa .... aku sendiri belum berani kelamaan jalan jalan haha ...jika sudah profit ya close !! tugas selesai !... wakaka

Happy Green Pips

