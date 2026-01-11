Indonesian Member - page 344
Tadi siang dua kali sell setelah menembus 50 dapat. Yang sore satu lagi cut loss buy karena tangan gatal begitu panah keluar dan zz tapi lupa gak lihat bar belum nembus 50. PAdahal kalau dibiarin sekarang lumayan dapat seperti siang tadi
Bagus gak kalau hanya zz dan panah sebelum bar rsi nembus 50 tapi baru 46 ?
kalau RULE Fibonancy dan trading safe seperti kebanyakan profesional ya tentu melanggar aturan..... tetapi kalau saya. pasti pakai aturan yang saya percayai dan nyaman
yang pasti ...gue banget.... hehe ,,,
bagus dan tidaknya tergantung andanya, yang pasti aturan itu bisa membuat entry confidence mudah memahami situasi pasar dan profit, bagi saya sah sah saja hehe....
tergantung topic pembicaraannya... kalau gaya bebas seperti saya yang multy sistem ya sah ,,, haha ...mudah mudahan anda confiden dengan cara itu ... itu cara saya yang paling praktis dan tidak memakai banyak indicator yang membingungkan .... Happy green pips
sekarang close open trade yang barusan... ikannya lumayan Broo wakaka....
Ok makasih mas, saya coba sedikit indikatornya dan backtest manual per harinya apakah ratio profitnya lebih besar atau gak, dibandingkan jika semua indikatornya dipasang.
Nyoba di GBPUS bisa juga
masih mendalami jika break up 50 RSI kemarin lusa lalu harii ni melanjutkan, kapan entry nya. Mungkin yang ilihat jika masih panah up dan gak ada panah turun maka masih berlanjut buy.
simple system jika dipakai bisa seperti ini..... wow is the big one
simple system if you use it like this ..... now is the b
Mashallah.. Big Whale.. Brilliant,, Keep going..Good luck.
RimJim:
Mashallah.. Big Whale.. Brilliant,, Keep going..Good luck.
thanks...
I'm sure everyone and you can do like this ...
Rambo keren... Professional trader indonesian!
hehe .... ayooo master Gold Harus tayang juga ... disini kan saling share dan saling membantu jika ada kelemahan untuk up date system yang lebih mantab akurat serta profitable.. mulai senin broo tak tunggu wiki wiki ...hehe....
kalau takut mengganggu Real,,, Demo juga ngga apa apa yang penting strateginya dapat menggugah / menginspirasi orang untuk dapat trading yang lebih baik
Jgn sebut master gold, ane masih newbie.. Hehehe....
Thanks Broo... asyik juga BB kecilnya ... langsung learn by doing aja broo nanti jika ada entry dan TP nya kita dibuatin alasannya biar asyik gitu hehe soalnya andanya Entry 0.10 dapat 103 USD bagi saya ya setrategi luarbiasa .... aku sendiri belum berani kelamaan jalan jalan haha ...jika sudah profit ya close !! tugas selesai !... wakaka
Happy Green Pips