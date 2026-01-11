Indonesian Member - page 343
Selamat pagi, salam kenal para trader Indonesia. Saya masih newbie disini, baru mau belajar, untuk siap trading. Ada mentor disini? Atau video tutorial?
Selamat datang gale15 salam kenal ... di baca baca aja page per page .... jasa mentor mahal mendingan buat deposit saja hehe..kalau tutorial cari di yutube
misi sepuh numpang bingung
ini aq kok g bisa auto trading dari expert panel ini yha? padahal udah centang ama yg diawal pas masang expert auto trade juga udah centang
pake expert yg laen sama jg g bsa auto trading, apa karena expertx sudah kadaluwarsa (dapet dari CODEBASE)?
eta terangkanlah
tanyakan saja disini : https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=166758&page=1295
Selamat Pagi...
Salam kenal buat semuanya...
Selamat datang samha hanifiyya salam kenal
RSI D1, H4 cross %0 berarti UP section DI dan H4 di Lowest, TMS Angelator menunjukkan signal UP .... UP saya tarik fibonya dari Open line kemarin ke swing Low current hari ini
saya beli lagi ikannya tepat diatas retecement 50% .... close ... tugas selesai ,,, hehe lumayan buat digorenggggg
Mas, RSI D1, H4 cross %0 itu dilihat dari H1 dimana bar chart nya pada saat jam 22.00 kemarin UP apakah yang itu ataumelihat chart D1danH4 ? Kalau TMS Angelator kan jelas UP, kemudian untuk penarikan fibo, definisi swing Low current itu Low mulai hari ini sampai kemarin atau hanya hari ini saja ? Kalau current berarti hari ini saja seharusnya kan fibo 0% nya di jam 00 server.
KEmudian hari ini dari fibo tersebut close cadnle jam 4 (server) dibawah level 38, bukannya di bawah level 50 berarti sell ?
atau karena melihat RSI D1 dan H4 UP sehingga diabaikan dan menunggu candle up di jam 5 ?
Kalau current ya yg sedang terjadi dihari ini ... pergerakan Gold sekarang ZigZag abisss .... pasang fibonya jadi Bolak balik hehe tapi jangan bingung yaw.... anda bisa menentukan pergerakan fibo.. tetapi OHLC memang langkahnya PA mau pasang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas jika pada langkahnya pasti jelas trend kemana... pakai panahnya sebagai pembantu arah sehingga dapat segera membuat keputusan trendnya ... panah itu sangat valid...
tanyakan saja disini : https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=166758&page=1295
ayooo mas Broo ...tanggkap lagi ikannya ..siiip tugas selesai .... sekarang waktunya istirohat grraaak .....!!
Braeak ngopi-ngopi uduuot dulu .... hehe
Tadi siang dua kali sell setelah menembus 50 dapat. Yang sore satu lagi cut loss buy karena tangan gatal begitu panah keluar dan zz tapi lupa gak lihat bar belum nembus 50. PAdahal kalau dibiarin sekarang lumayan dapat seperti siang tadi
Bagus gak kalau hanya zz dan panah sebelum bar rsi nembus 50 tapi baru 46 ?