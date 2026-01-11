Indonesian Member - page 342
Saya juga buy di demo. Mas bener gak penarikan fibo seperti gambar di bawah ?
YAng jadi pertanyaan saya : penarikan fibo di area kuning kan lowest dekat dengan daily open saat itu tapi penarikannya daily open hari sebelumnya ( sepertri contoh yang mas upload diatas 14 sept). tapi hari ini 18sept dari daily open harii ini hingga lowest zz.
ya itu sudah benar itu yang saya sebut memakai OHLC Daily atau bisa juga open line dengan opem line Baik kemarin atau hari ini .... itu tergantung style untuk Long term (TF D! ) atau Short Term ( Dibawah TF D1)
Jika candle membentuk lowest baru dimana sebelumnya sudh dipasang fibo, apakah digeser juga posisi 0 nya ?
Seperti kejadian hari ini dimana dipasang fibo pada jam 4 ( server) kemudian baru saja jam 10 ( server) membentuk lowest baru.
itulah kenapa OHLC Yesterday begitu penting dalam kasus semacam ini untuk keakuratan (Valid)... saya tarik Fibo dari open sekarang ke lowest kemarin terlihat candel D1 tidak mampu turun pada batasan retesement 50 % dari yesterday maka saya nyatakan trennya naik ... seperti ini
saya entry diatas 50 % Retesement
Jadi bisa narik fibo dari kanan ke kiri ya ? Selama ini saya tarik fibo dari kiri ke kanan hehehe...
Kalau dilihat dari harga close 4 trx diatas, semua close pas di level 78,6 ( walau di gambar gak ada level tsb, sepertinya pakai scritp close all). Jadi konsepnya entry di atas 50% retacement dan close dibawah 100 atau setengah dari level 50-100. JAdi main lot jika equity gede.Yang penting profit gak loss.
benar ...... hehe yang penting profit cepat eksekusi dan fress .....ngga pake target targetan ... walaupun sebenarnya sampai semua 100 % sesuai prediksi .,, bila kelamaan ikannya malah lari ... nunggunya bisa lama ngga bisa di tangkap wakaka.... dalam market apapun bisa terjadi tiba tiba ... pengalaman dalam sekian lama trading cara seperti ini drawdown nya sangat kecil bisa dibilang tidak ada
trading tujuannya Profit ... jika profit maka selesai tugas kita ... jangan ditunda tunda untuk menyelesaikan tugas ... hehe biar ngga stresss
Selanjutnya fibo kita tarik dari lowest current ke Higest kemarin dan kita entry dibawah 50 % retecement
seperti ini ..... tugas selesai !!! istirahat graaak .....baru ngopi ngudut sambil selonjoran weke weke......
sambil menunggu Alert pembalikan arah RSI Over sold ,,, siip bangettt
misi sepuh numpang bingung
ini aq kok g bisa auto trading dari expert panel ini yha? padahal udah centang ama yg diawal pas masang expert auto trade juga udah centang
pake expert yg laen sama jg g bsa auto trading, apa karena expertx sudah kadaluwarsa (dapet dari CODEBASE)?
eta terangkanlah
Bangun tidur kuterus Close wekeke....
Selamat Pagi...
Salam kenal buat semuanya...