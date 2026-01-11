Indonesian Member - page 345

1225113:

Thanks Broo... asyik juga BB kecilnya ... langsung learn by doing aja broo nanti jika ada entry dan TP nya kita dibuatin alasannya biar asyik gitu hehe   soalnya  andanya Entry 0.10 dapat 103 USD bagi saya ya setrategi luarbiasa .... aku sendiri belum berani kelamaan jalan jalan haha ...jika sudah profit ya close !! tugas selesai !... wakaka

Happy Green Pips

Nah, itu knp saya berani ambil disitu titiknya buy? Karena sy cek di timeframe besar dia berhenti diatas garis rata2 8 jam. Bar chart baru atau candle baru memulai lagi diatas garis 8 jam, konfirmasi berubah arah dari down ke up serta masuk ke garis trend down akan menuju ke garis trend up. 
Dan kenapa saya bs bertahan lama? Krn sy sdh mengetahui titik tertinggi dari down ke up akan menyentuh garis harga high / mahal lihat di timeframe W1 sbg trend besar.... Simple sekali hanya visualisasi saja krn sdh terwakili semua trend gak perlu lg tarik garis trend line. Teknik ini hanya milik saya saja yg sdh sy pelajari sendiri... Hehehe,,, begitulah bro ceritanya. Kalo hari senin sd jumat, harap maklum kalo gk bs menjelaskan detailnya. Sambil lihat di W1 saya terlampir..
 
Nah, itu knp saya berani ambil disitu titiknya buy? Karena sy cek di timeframe besar dia berhenti diatas garis rata2 8 jam. Bar chart baru atau candle baru memulai lagi diatas garis 8 jam, konfirmasi berubah arah dari down ke up serta masuk ke garis trend down akan menuju ke garis trend up. 
Dan kenapa saya bs bertahan lama? Krn sy sdh mengetahui titik tertinggi dari down ke up akan menyentuh garis harga high / mahal lihat di timeframe W1 sbg trend besar.... Simple sekali hanya visualisasi saja krn sdh terwakili semua trend gak perlu lg tarik garis trend line. Teknik ini hanya milik saya saja yg sdh sy pelajari sendiri... Hehehe,,, begitulah bro ceritanya. Kalo hari senin sd jumat, harap maklum kalo gk bs menjelaskan detailnya. Sambil lihat di W1 saya terlampir..

Yesss... Joosss..  Thanks .... Good Job Brrooo.... fernyata punya saya yang harus diperbaiki mineset nya .... wakaka....  kita coba besok Senin ...


 
Yesss... Joosss..  Thanks .... Good Job Brrooo.... fernyata punya saya yang harus diperbaiki mineset nya .... wakaka....  kita coba besok Senin ...

Wah. Jadi malu ane broo... Hahahha... Saya yakin, ente sdh menguasai teknik bar chart atau candle. Jd ane gk perlu lg jelasin pjg lebar tekniknya. Kalo yg masih junior, saya sarankan pelajari dulu teknik bar chart. Karena itu penting buat pembacaan dan konfirmasi dalam timeframe., hehehe.... Peace.... 
 
simple system jika dipakai bisa seperti ini..... wow is the big one


3936882372018.09.20 18:07:52sell1.00gold1204.030.000.002018.09.21 15:54:051196.750.000.001.08728.00
3936984202018.09.20 21:02:30sell1.00gold1205.190.000.002018.09.21 15:54:051196.750.000.001.08844.00
3936876712018.09.20 18:00:55sell1.00gold1203.910.000.002018.09.21 15:54:061196.750.000.001.08716.00
3936877142018.09.20 18:01:13sell1.00gold1204.120.000.002018.09.21 15:54:061196.750.000.001.08737.00
3936875642018.09.20 18:00:06sell1.00gold1204.100.000.002018.09.21 15:54:071196.840.000.001.08726.00
3936871182018.09.20 17:57:25sell1.00gold1203.820.000.002018.09.21 15:54:081196.850.000.001.08697.00
3936871692018.09.20 17:57:38sell1.00gold1203.900.000.002018.09.21 15:54:081196.890.000.001.08701.00
3936869732018.09.20 17:56:31sell1.00gold1203.380.000.002018.09.21 15:54:091196.840.000.001.08654.00
3936870292018.09.20 17:57:07sell1.00gold1203.890.000.002018.09.21 15:54:091196.840.000.001.08705.00
3936872642018.09.20 17:58:35sell1.00gold1203.830.000.002018.09.21 15:54:181196.840.000.001.08699.00
3936876472018.09.20 18:00:38sell1.00gold1204.120.000.002018.09.21 15:54:181196.840.000.001.08728.00




Gross Profit:25 419.55Gross Loss:2.80Total Net Profit:25 416.75
Profit Factor:9078.41Expected Payoff:167.22 
Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:2.80 (0.02%)Relative Drawdown:0.02% (2.80)
 
Total Trades:152Short Positions (won %):82 (100.00%)Long Positions (won %):70 (98.57%)
Profit Trades (% of total):151 (99.34%)Loss trades (% of total):1 (0.66%)
Largestprofit trade:845.08loss trade:-2.80
Averageprofit trade:168.34loss trade:-2.80


Hello!
I am sending you a private message.

 
selamunaleyküm
brother arrows in the charts which indicator? where can I find?

 
Wah. Jadi malu ane broo... Hahahha... Saya yakin, ente sdh menguasai teknik bar chart atau candle. Jd ane gk perlu lg jelasin pjg lebar tekniknya. Kalo yg masih junior, saya sarankan pelajari dulu teknik bar chart. Karena itu penting buat pembacaan dan konfirmasi dalam timeframe., hehehe.... Peace.... 

Betul Broo ... saya dulu awalnya memang trading Naked Chart System hehe

 

Sorry Guys.... 

MQL 5 rule ... that Exe.File is not allowed here and sorry I can't give it to the forum here

 

Profit Segera tutup Tugas selesai... wekeke nunggunya hampir 2 hari salah tafsir kali yawww

membuat petugas Swap kesenangan ngupulin dolar... yah begitulah

3938452682018.09.24 12:53:44sell1.00gold1197.830.000.002018.09.26 16:43:001194.300.000.002.16353.00
3938350112018.09.24 11:14:14sell1.00gold1198.200.000.002018.09.26 16:43:011194.470.000.002.16373.00
3938342472018.09.24 11:07:05sell1.00gold1196.900.000.002018.09.26 16:43:051194.470.000.002.16243.00
3938342312018.09.24 11:06:51sell1.00gold1196.990.000.002018.09.26 16:46:481194.860.000.002.16213.00
3938286372018.09.24 10:12:40sell1.00gold1197.020.000.002018.09.26 16:46:491194.850.000.002.16217.00
3938287252018.09.24 10:13:28sell1.00gold1197.310.000.002018.09.26 16:46:491194.850.000.002.16246.00
3937618422018.09.21 16:52:06sell1.00gold1195.400.000.002018.09.26 16:46:501194.860.000.003.2454.00
3937621522018.09.21 16:55:11sell1.00gold1196.370.000.002018.09.26 16:46:501194.860.000.003.24151.00
3937618142018.09.21 16:51:48sell1.00gold1195.400.000.002018.09.26 16:46:511194.860.000.003.2454.00
3937618282018.09.21 16:51:57sell1.00gold1195.410.000.002018.09.26 16:46:511194.860.000.003.2455.00
3937616892018.09.21 16:50:43sell1.00gold1195.950.000.002018.09.26 16:46:521194.880.000.003.24107.00
3937617152018.09.21 16:51:00sell1.00gold1196.040.000.002018.09.26 16:46:521194.880.000.003.24116.00
3937617482018.09.21 16:51:13sell1.00gold1196.020.000.002018.09.26 16:46:521194.870.000.003.24115.00
3937616662018.09.21 16:50:27sell1.00gold1195.770.000.002018.09.26 16:46:531194.880.000.003.2489.00
3937615622018.09.21 16:49:38sell1.00gold1195.070.000.002018.09.26 16:46:541194.790.000.003.2428.00
3937615902018.09.21 16:49:58sell1.00gold1195.590.000.002018.09.26 16:46:541194.810.000.003.2478.0



lagunya terus Broo .... naik naik kepucak dolar, tinggi tinggi sekali .....


Gross Profit:29 787.39Gross Loss:2.80Total Net Profit:29 784.59
Profit Factor:10638.35Expected Payoff:157.59 
Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:2.80 (0.02%)Relative Drawdown:0.02% (2.80)
 
Total Trades:189Short Positions (won %):113 (100.00%)Long Positions (won %):76 (98.68%)
Profit Trades (% of total):188 (99.47%)Loss trades (% of total):1 (0.53%)
Largestprofit trade:845.08loss trade:-2.80
Averageprofit trade:158.44loss trade:-2.8
 
lagunya terus Broo .... naik naik kepucak dolar, tinggi tinggi sekali .....


Ganti lagu bro,,, biar nyandu dikit... Hehehe
Jgn serius amat natapin komputer, ntar cepet tuirrr, xixixi....
 
Ganti lagu bro,,, biar nyandu dikit... Hehehe
Jgn serius amat natapin komputer, ntar cepet tuirrr, xixixi....

terlanjur tuuuuuuuiiirrrrr

wkwkwkw

