Indonesian Member - page 345
Thanks Broo... asyik juga BB kecilnya ... langsung learn by doing aja broo nanti jika ada entry dan TP nya kita dibuatin alasannya biar asyik gitu hehe soalnya andanya Entry 0.10 dapat 103 USD bagi saya ya setrategi luarbiasa .... aku sendiri belum berani kelamaan jalan jalan haha ...jika sudah profit ya close !! tugas selesai !... wakaka
Happy Green Pips
Nah, itu knp saya berani ambil disitu titiknya buy? Karena sy cek di timeframe besar dia berhenti diatas garis rata2 8 jam. Bar chart baru atau candle baru memulai lagi diatas garis 8 jam, konfirmasi berubah arah dari down ke up serta masuk ke garis trend down akan menuju ke garis trend up.
Yesss... Joosss.. Thanks .... Good Job Brrooo.... fernyata punya saya yang harus diperbaiki mineset nya .... wakaka.... kita coba besok Senin ...
simple system jika dipakai bisa seperti ini..... wow is the big one
Hello!
I am sending you a private message.
Böyle bir sisteme girme ..... vay büyük olanı
selamunaleyküm
brother arrows in the charts which indicator? where can I find?
Wah. Jadi malu ane broo... Hahahha... Saya yakin, ente sdh menguasai teknik bar chart atau candle. Jd ane gk perlu lg jelasin pjg lebar tekniknya. Kalo yg masih junior, saya sarankan pelajari dulu teknik bar chart. Karena itu penting buat pembacaan dan konfirmasi dalam timeframe., hehehe.... Peace....
Betul Broo ... saya dulu awalnya memang trading Naked Chart System hehe
uchimi
I am sending you a private message.
muzaffer111
selamunaleyküm
brother arrows in the charts which indicator? where can I find?
Sorry Guys....
MQL 5 rule ... that Exe.File is not allowed here and sorry I can't give it to the forum here
Profit Segera tutup Tugas selesai... wekeke nunggunya hampir 2 hari salah tafsir kali yawww
membuat petugas Swap kesenangan ngupulin dolar... yah begitulah
lagunya terus Broo .... naik naik kepucak dolar, tinggi tinggi sekali .....
Ganti lagu bro,,, biar nyandu dikit... Hehehe
terlanjur tuuuuuuuiiirrrrr
wkwkwkw