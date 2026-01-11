Indonesian Member - page 169

Yohana Parmi:

hehe... trims pak (◕‿◕✿)

Bu Yohana tanya yah itu Support nya EU sampai di titik berapa? Bisa bounce up lewat dari 1.19200 tidak?
 
Phy:
Bu Yohana tanya yah itu Support nya EU sampai di titik berapa? Bisa bounce up lewat dari 1.19200 tidak?

sis Phy,

R.1 @ 1.1908

S.0 @ 1.1787
S.1 @ 1.1750


detilnya ada di blog sy, please check it out :)

bisa dicari pakai ini : 
https://www.mql5.com/en/blogs/tags/resistance
https://www.mql5.com/en/blogs/tags/support

Sorry udah ketemu kirain tadi cumen gambar ga bisa di klik. thanks yah

 
Phy:

Blog nya ada alamat nya? Thanks yah


pakai yg tadi itu, sis.

biasanya postingan sy ditaruh di urutan pertama  ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )

 
Umar Ismail:
ada harga promo kayaknya
:D

1

:D

 
Umar Ismail:
ada harga promo kayaknya
:D

hehe.. trims pak  ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )

hrg promo nya sdh ada di toped
misua sy yang manage disana.

 
Phy:

Sorry udah ketemu kirain tadi cumen gambar ga bisa di klik. thanks yah


mksi sama2, sis 

 
Achmad Wijaya:

:D


hehe... • ◡•)

 

bersiap pair xxxUSD ke mj. Support



 

* Kalau bisa jangan sell USDCAD sblm sentuh R ini :)

Pilihan :

  1. Mau lama nunggu untuk mendapatkan posisi yang bagus, supaya exit bisa lebih cepat.
  2. atau ingin lebih cepat entry, tapi lama nunggu floating ga selesai2

pasti maunya cepat ada entry yg bagus dan exit juga cepat hehehe... ¯\_(ツ)_/¯

let's stop dreaming

