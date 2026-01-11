Indonesian Member - page 613

New comment
 
@Ritikadas #I got notification that my financial operational are blocked. Does anyone know how to solve it?
Click on the "Technical Support" link supplied on the red banner, and explain your situation to the Service Desk.
 
Ritikadas # :
I got notification that my financial operational are blocked. Does anyone know how to solve it?
You can ask the service desk, open your profile and find Service Desk
 
Wd dari mq5 gimana ya?
 
RONI AMRONI #:
Wd dari mq5 gimana ya?

Masuk ke profile lalu pilih payment, nanti ada pilihan withdraw :


 

Informasi untuk WD menggunakan Jenius virtual debit card bisa digunakan secara instan.

langsung sampai tidak lebih dari 1 menit.

untuk verifikasi nomor, pilih telegram Bot.
cepat untuk verifikasi nomor nya.


 
Halo disini ada tips penarikan bagi orang Indonesia supaya fee rendah melalui apa iya?
 
pak/mas ada yg dah pernah pake vps dari mql kah? itu bisa diremote kah pake vnc atau teamviewer gt?
 
Nindita Giwangkara #:
pak/mas ada yg dah pernah pake vps dari mql kah? itu bisa diremote kah pake vnc atau teamviewer gt?
VPS dari mql itu __bukan_vps__ selayaknya hosting webserver / remotedesktop umumnya.
VPS itu hanya bisa dikendalikan melalui terminal metatrader dan tidak ada tampilan grafis, hanya "journal log" yg dapat dibaca.

Itu yg dulu saya pernah coba, trus ngak pernah lagi ;)
 
Soewono Effendi #:
VPS dari mql itu __bukan_vps__ selayaknya hosting webserver / remotedesktop umumnya.
VPS itu hanya bisa dikendalikan melalui terminal metatrader dan tidak ada tampilan grafis, hanya "journal log" yg dapat dibaca.

Itu yg dulu saya pernah coba, trus ngak pernah lagi ;)
makasih infonya pak..
 
Biantoro Kunarto #:

saya kemarin coba withdraw ke kartu kredit bca mastercard bisa masuk. Kalo jenius, coba diset kartu debitnya "link ke USD"

Dengan Debit Card bisa nggak iya withdraw?
1...606607608609610611612613614
New comment