I got notification that my financial operational are blocked. Does anyone know how to solve it?
Wd dari mq5 gimana ya?
Masuk ke profile lalu pilih payment, nanti ada pilihan withdraw :
Informasi untuk WD menggunakan Jenius virtual debit card bisa digunakan secara instan.
langsung sampai tidak lebih dari 1 menit.
untuk verifikasi nomor, pilih telegram Bot.
cepat untuk verifikasi nomor nya.
pak/mas ada yg dah pernah pake vps dari mql kah? itu bisa diremote kah pake vnc atau teamviewer gt?
VPS itu hanya bisa dikendalikan melalui terminal metatrader dan tidak ada tampilan grafis, hanya "journal log" yg dapat dibaca.
Itu yg dulu saya pernah coba, trus ngak pernah lagi ;)
VPS dari mql itu __bukan_vps__ selayaknya hosting webserver / remotedesktop umumnya.
saya kemarin coba withdraw ke kartu kredit bca mastercard bisa masuk. Kalo jenius, coba diset kartu debitnya "link ke USD"