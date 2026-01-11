Indonesian Member - page 341
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
SSRC no repaint
It looks the file is different and not mtf
yup ... deleted by Moderator because Exe files and decompiles are not allowed here ... to be more selective
Saatnya menyelesaikan order kita mulai kemarin .... mumpung ada kesempatan mgga perlu sampai retrecement 100 % dah cukuuup.... wakaka
Saatnya menyelesaikan order kita mulai kemarin .... mumpung ada kesempatan mgga perlu sampai retrecement 100 % dah cukuuup.... wakaka
Sesuai dengan saran untuk mempelajari salah satunya di link FF, disana ada pivot dan FIbo, dan menariknya ada satu tools yaitu TDI dimana tools ini sebagai utama untuk entry. Saya tidak menemukan indikator pivot fibo yang sesuai. Akhirnya hanya TDI yang diambil lalu saya gabungkan dengan yang sudah ada. Kemarin saya buy seperti terlampir
Saya buy di vline warna merah tampak di account history, buy berdasarkan bar di atas garis MA di RSI an TDI sudah terbuka walau sebeanrnya belum sesuai dengan rule yaitu buka posisi ketika cross 50 RSI. Namun karena sebagai pemula dan equity menuju MC jadi begitu melihat minus langsung close dan belum yakin karena tidak sesuai dengan rule walau TDI sudah di bawah. Takut tergerus equity akhirnya buka pair lain rui juga padahal kalau dibiarkan dengan SL yang di set gak akan kesentuh itu SL. Itu keterangan gambar diatas.
Nah, gambar yang mas upload, tampaknya menggunakan indikator lain karena tampak bar dengan tulisan BUY di tools yang sudah memotong level 50, dan ternyaat pas sayalihat menggunakan OBOS dan Stoch.
Saya lihat di account history buy jam 2. jadi pakai indikator yang mana mas ? bisa di share? karena tampaknya yang terakir ini lebih cepat kesesuaian rulenya di cross 50. TErima kasih.
Me, live in Bali
Nice meet you guys
Sesuai dengan saran untuk mempelajari salah satunya di link FF, disana ada pivot dan FIbo, dan menariknya ada satu tools yaitu TDI dimana tools ini sebagai utama untuk entry. Saya tidak menemukan indikator pivot fibo yang sesuai. Akhirnya hanya TDI yang diambil lalu saya gabungkan dengan yang sudah ada. Kemarin saya buy seperti terlampir
Saya buy di vline warna merah tampak di account history, buy berdasarkan bar di atas garis MA di RSI an TDI sudah terbuka walau sebeanrnya belum sesuai dengan rule yaitu buka posisi ketika cross 50 RSI. Namun karena sebagai pemula dan equity menuju MC jadi begitu melihat minus langsung close dan belum yakin karena tidak sesuai dengan rule walau TDI sudah di bawah. Takut tergerus equity akhirnya buka pair lain rui juga padahal kalau dibiarkan dengan SL yang di set gak akan kesentuh itu SL. Itu keterangan gambar diatas.
Nah, gambar yang mas upload, tampaknya menggunakan indikator lain karena tampak bar dengan tulisan BUY di tools yang sudah memotong level 50, dan ternyaat pas sayalihat menggunakan OBOS dan Stoch.
Saya lihat di account history buy jam 2. jadi pakai indikator yang mana mas ? bisa di share? karena tampaknya yang terakir ini lebih cepat kesesuaian rulenya di cross 50. TErima kasih.
Lihat lagi keterangan saya di page 333 karena indi valid dan terbaik didunia ... jika panah sudah muncul setelah zz dan rsi diatas 50 anda bisa buat panduan fibonya dari opon line ke lowest dan Entry BUY demikian sebaliknya .... selamat berexperimen
Yess ..... ini contohnya pada saat ini ....
Yess ..... ini contohnya pada saat ini ....
Saya juga buy di demo. Mas bener gak penarikan fibo seperti gambar di bawah ?
YAng jadi pertanyaan saya : penarikan fibo di area kuning kan lowest dekat dengan daily open saat itu tapi penarikannya daily open hari sebelumnya ( sepertri contoh yang mas upload diatas 14 sept). tapi hari ini 18sept dari daily open harii ini hingga lowest zz.