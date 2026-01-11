Indonesian Member - page 341

New comment
 
1225113:

SSRC no repaint 


It looks the file is different and not mtf
 
fiboz:
It looks the file is different and not mtf


yup ... deleted by Moderator because Exe files and decompiles are not allowed here ... to be more selective

 

Saatnya menyelesaikan order kita mulai kemarin .... mumpung ada kesempatan  mgga perlu sampai retrecement 100 % dah cukuuup....   wakaka



3934132092018.09.17 02:10:19buy1.00gold1194.430.000.002018.09.17 16:11:491199.220.000.000.00479.00
3934256952018.09.17 10:05:24buy1.00gold1195.170.000.002018.09.17 16:11:491199.220.000.000.00405.00
3933912212018.09.14 18:07:50buy1.00gold1197.220.000.002018.09.17 16:11:501199.270.000.00-10.80205.00
3933912442018.09.14 18:08:14buy1.00gold1197.140.000.002018.09.17 16:11:501199.220.000.00-10.80208.00
3933911302018.09.14 18:06:00buy1.00gold1198.140.000.002018.09.17 16:11:511199.300.000.00-10.80116.00
3933911852018.09.14 18:06:54buy1.00gold1197.950.000.002018.09.17 16:11:511199.270.000.00-10.80132.00
3933911982018.09.14 18:07:21buy1.00gold1197.750.000.002018.09.17 16:11:511199.270.000.00-10.80152.00
3933910972018.09.14 18:04:50buy1.00gold1198.230.000.002018.09.17 16:11:521199.300.000.00-10.80107.00
3933905152018.09.14 17:57:59buy1.00gold1199.030.000.002018.09.17 16:11:531199.290.000.00-10.8026.00
3933910602018.09.14 18:04:04buy1.00gold1198.560.000.002018.09.17 16:11:531199.300.000.00-10.8074.00




Gross Profit:11 963.40Gross Loss:2.80Total Net Profit:11 960.60
Profit Factor:4272.64Expected Payoff:137.48 
Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:2.80 (0.02%)Relative Drawdown:0.02% (2.80)
 
Total Trades:87Short Positions (won %):42 (100.00%)Long Positions (won %):45 (97.78%)
Profit Trades (% of total):86 (98.85%)Loss trades (% of total):1 (1.15%)
Largestprofit trade:746.08loss trade:-2.80
Averageprofit trade:139.11loss trade:-2.80
 
1225113:

Saatnya menyelesaikan order kita mulai kemarin .... mumpung ada kesempatan  mgga perlu sampai retrecement 100 % dah cukuuup....   wakaka


3934132092018.09.17 02:10:19buy1.00gold1194.430.000.002018.09.17 16:11:491199.220.000.000.00479.00
3934256952018.09.17 10:05:24buy1.00gold1195.170.000.002018.09.17 16:11:491199.220.000.000.00405.00


Sesuai dengan saran untuk mempelajari salah satunya di link FF, disana ada pivot dan FIbo, dan menariknya ada satu tools yaitu TDI dimana tools ini sebagai utama untuk entry. Saya tidak menemukan indikator pivot fibo yang sesuai. Akhirnya hanya TDI yang diambil lalu saya gabungkan dengan yang sudah ada. Kemarin saya buy seperti terlampir

gold

Saya buy di vline warna merah tampak di account history, buy berdasarkan bar di atas garis MA di RSI an TDI sudah terbuka walau sebeanrnya belum sesuai dengan rule yaitu buka posisi ketika cross 50 RSI. Namun karena sebagai pemula dan equity menuju MC jadi begitu melihat minus langsung close dan belum yakin karena tidak sesuai dengan rule walau TDI sudah di bawah. Takut tergerus equity akhirnya buka pair lain rui juga padahal kalau dibiarkan dengan SL yang di set gak akan kesentuh itu SL. Itu keterangan gambar diatas.

Nah, gambar yang mas upload, tampaknya menggunakan indikator lain karena tampak bar dengan tulisan BUY di tools yang sudah memotong level 50, dan ternyaat pas sayalihat menggunakan OBOS dan Stoch.

Saya lihat di account history buy jam 2. jadi pakai indikator yang mana mas ? bisa di share? karena tampaknya yang terakir ini lebih cepat kesesuaian rulenya di cross 50. TErima kasih.

 

Me, live in Bali

Nice meet you guys

 
ada contoh kode trailingstop sederhana untuk mt5??? terima kasih admin...
 
KetemuSinta:

Sesuai dengan saran untuk mempelajari salah satunya di link FF, disana ada pivot dan FIbo, dan menariknya ada satu tools yaitu TDI dimana tools ini sebagai utama untuk entry. Saya tidak menemukan indikator pivot fibo yang sesuai. Akhirnya hanya TDI yang diambil lalu saya gabungkan dengan yang sudah ada. Kemarin saya buy seperti terlampir


Saya buy di vline warna merah tampak di account history, buy berdasarkan bar di atas garis MA di RSI an TDI sudah terbuka walau sebeanrnya belum sesuai dengan rule yaitu buka posisi ketika cross 50 RSI. Namun karena sebagai pemula dan equity menuju MC jadi begitu melihat minus langsung close dan belum yakin karena tidak sesuai dengan rule walau TDI sudah di bawah. Takut tergerus equity akhirnya buka pair lain rui juga padahal kalau dibiarkan dengan SL yang di set gak akan kesentuh itu SL. Itu keterangan gambar diatas.

Nah, gambar yang mas upload, tampaknya menggunakan indikator lain karena tampak bar dengan tulisan BUY di tools yang sudah memotong level 50, dan ternyaat pas sayalihat menggunakan OBOS dan Stoch.

Saya lihat di account history buy jam 2. jadi pakai indikator yang mana mas ? bisa di share? karena tampaknya yang terakir ini lebih cepat kesesuaian rulenya di cross 50. TErima kasih.

Lihat lagi keterangan saya di page 333 karena indi valid dan terbaik didunia ...  jika panah sudah muncul setelah zz dan rsi diatas 50 anda bisa buat panduan fibonya dari opon line ke lowest dan Entry BUY demikian sebaliknya   .... selamat berexperimen

 

Yess ..... ini contohnya pada saat ini ....


3934904852018.09.18 08:05:55buy1.00gold1198.460.000.002018.09.18 08:54:401199.260.000.000.0080.00
3934905042018.09.18 08:06:44buy1.00gold1198.330.000.002018.09.18 08:54:401199.260.000.000.0093.00
3934898332018.09.18 07:49:38buy1.00gold1198.710.000.002018.09.18 08:54:411199.270.000.000.0056.00
3934903772018.09.18 08:03:32buy1.00gold1198.090.000.002018.09.18 08:54:411199.260.000.000.00117.00
3934904412018.09.18 08:04:45buy1.00gold1198.310.000.002018.09.18 08:54:411199.260.000.000.0095.00
3934886222018.09.18 07:06:18buy1.00gold1198.910.000.002018.09.18 08:54:421199.260.000.000.0035.00
3934886582018.09.18 07:08:09buy1.00gold1198.730.000.002018.09.18 08:54:421199.270.000.000.0054.00
3934889352018.09.18 07:19:05buy1.00gold1198.730.000.002018.09.18 08:54:421199.270.000.000.0054.00
3934879732018.09.18 06:47:19buy1.00gold1199.180.000.002018.09.18 08:54:431199.260.000.000.008.00



Gross Profit:12 555.40Gross Loss:2.80Total Net Profit:12 552.60
Profit Factor:4484.07Expected Payoff:130.76 
Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:2.80 (0.02%)Relative Drawdown:0.02% (2.80)
 
Total Trades:96Short Positions (won %):42 (100.00%)Long Positions (won %):54 (98.15%)
Profit Trades (% of total):95 (98.96%)Loss trades (% of total):1 (1.04%)
 
Hi guys , Do u Know what is the name of This Ebook?
 
1225113:

Yess ..... ini contohnya pada saat ini ....

Saya juga buy di demo. Mas bener gak penarikan fibo seperti gambar di bawah ?

tarik fibo

YAng jadi pertanyaan saya : penarikan fibo di area kuning kan lowest dekat dengan daily open saat itu tapi penarikannya daily open hari sebelumnya ( sepertri contoh yang mas upload diatas 14 sept). tapi hari ini 18sept dari daily open harii ini hingga lowest zz.

 
1...334335336337338339340341342343344345346347348...614
New comment