Indonesian Member - page 337
kita pakai satu aja RSInya yang paling bawah lalu kita buat vline di setiap cross level 50 (sebagai istilah Zone BUy / Zone Sell ) setiap cross Level 50 di TF D1
Kalau di contoh gambar gold daily untuk vline tanggal 28 agustus itu break down kembali ke area sell, kenapa tanggal 27 agustusnya tidak diberi vline padahal break up 50 ?
Hal ini terjadi juga kemarin dan kemarin lusa. Kemarin lusa break up 50, kemarin kembali break down 50. Apakah vline ditempatkan saat break down atau break up ? Karena kalimatnya disetiap cross level 50.
Apakah pengambilan vline tanggal 28 agustus diambil di saat down karena tren besarnya masih down sesuai tren line daily yang masih down? Apakah benar penambilan vline antara untuk kemarin dan kemarin lusa diambilnya yang kemarin lusa karena sudah break downtrend sehingga berubah sekarang menjadi trend up ?
kalau kemarin saya menerangkan pada tingkat globalnya saja... jadi semua yang saya sebut dalam ZONA SELL D1 candle Cross level 50 % -----> kita hanya entry sell disetiap cross level 50% H1 demikian sebaliknya
maaf kalau kurang lengkap vline nya hehe
[ada saat ini contohnya.....
keadaan di D1
di H1
halo para master...
ikut gabung ya biar tambah pengalaman dan ilmu.
salam
Maaf di gambar H1 saya berpikiran sama juga yaitu SELL ketika harga menyentuh trend line H1 Down sekitar jam 20.00 WIB, tapi saya tidak jadi melakukan karena itu area buy H1 SEperti kontra dengan area buy D1.Apakah dengan sistem ini saya bisa sell ketika harga menyentuh tren Down H1 atau buy jika harga menyentuh trend line up H1 walau di area sell H1 ? Maaf mas banyak nanya soalnya supaya saya buat rule untuk saya sendiri supaya disiplin karean selama ini kurang disiplin atas rule yang dibuat
Kalau yang area cross up untuk buy dengan vline aqua tadi saya melakukan buy cuma karena ada keperluan jadi ambil sekira 20 pip aja,
copi copi nya berhasil ternyata .....
Jumat revew
waduuuh pecah telur dechhh !!!!!!
telur yang mana yang pecah -2.80 kok dicari2 mulai hari pertama sampai sekarang ini ngga ada .... aneh adakah yang bisa jelasin persoalan ini ya ?
apa ada yang korupsi wakaka
kalau mengenai trend line coba baca dulu philosopinya dan cara menentukan TP dari Breakout bagaimana disini :
---> Symmetrical Triangle : https: //www.mql5.com/en/forum/6457/page264#edit_form
setelah itu baru menggabungkan RSI tren Besar untuk menghindaei lose dan floating minus
dan saya sarankan untuk mempelajari PA (price actions) dan zona level lokasi / ZONE Fibonancy siklus pergerakan harga dimana zona itu sangat penting untuk menentukan kapan saatnya Harus Sell dan Buy dengan probabilitas tertinggi untuk menghindari floating ... ini bisa dipelajari di https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=588764
... Happy Trading .....
Dear RimJim, ...
how is the trading system going ... according to what you are looking for or still having trouble? ... I want to know the progress
Happy Trading
we use one of the lowest RSI, then we make vline on each cross level 50 (as Zone BUy / Zone Sell terms) every cross Level 50 on TF D1
then we see the v line c on H1, ... we check and set again in H1 (also cross Zero) because 1 candle in D1 has 24 candles in H1, after that we plot the FIBO according to our method per HL and LH
this is an example of Sell Zone that happened yesterday ... we can just use OBOS for entry or cross zero with certain balances, but clearly the zone is made to find out the magnitude trend
and the fib plot per Days is like this
Hello
Which fib indicator has been used? Can you please share it?
Dear Sir, slowly Playing with Demo ..lol .. i will come to you just in case if i need help ... Thanks :-D
great, ... I'm glad you can do that ... congratulations and if anything needs to be added to perfection you can tell me, ... because I don't know your style is trading in Forex
salam