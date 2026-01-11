Indonesian Member - page 338
Hello
Which fib indicator has been used? Can you please share it?
that is the manual Fibo that is in your trading metatrader
there are someone can explain to me how to use this aplication?
halo para master...
ikut gabung ya biar tambah pengalaman dan ilmu.
salam
kita coba entry lagi dengan RSI
confirmasi di D1 RSI dibawah level 50
Entry RSI dibawah level 50 di H1
sip lah yaw.......
Saya jg mau gabung..... Mau belajar..... Banyak jalan menuju roma dan yunani....
wakaka kemana aja Broo ... kok baru nongol
Hahaha,,, ane sibuk nguli di kantor mbo. Teruss, ane ada grup lain juga ttg forex (rahasia deh, hihihi). Byk yg menanyakan teknik trading ane. Jadi, sibuk bro... Padahal ane jg kan masih newbie di forex, xixixi
hoax
master bilang newbe
:((
Gaklah broo... Ane kan seorang nelayan yg mencari ikan. Bro umar nih yg master coder... Hehehe.... Peace..
ikan di laut broker
:D:D:D:D:D
