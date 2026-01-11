Indonesian Member - page 338

Hello

Which fib indicator has been used? Can you please share it?


that is the manual Fibo that is in your trading metatrader

 

there are someone can explain to me how to use this aplication?

 
halo para master...

ikut gabung ya biar tambah pengalaman dan ilmu.


salam

Saya jg mau gabung..... Mau belajar..... Banyak jalan menuju roma dan yunani....
 

kita coba entry lagi dengan RSI

confirmasi di D1     RSI dibawah level 50

Entry RSI dibawah level 50 di H1

sip lah yaw....... 

3933862452018.09.14 17:02:08sell1.00gold1201.680.000.002018.09.14 17:16:071198.690.000.000.00299.00
3933862632018.09.14 17:02:24sell1.00gold1201.670.000.002018.09.14 17:16:071198.690.000.000.00298.00
3933862062018.09.14 17:01:47sell1.00gold1201.320.000.002018.09.14 17:16:081198.690.000.000.00263.00
3933860672018.09.14 17:00:21sell1.00gold1200.790.000.002018.09.14 17:16:091198.690.000.000.00210.00
3933848242018.09.14 16:34:39sell1.00gold1202.310.000.002018.09.14 17:16:101198.700.000.000.00361.00
3933857742018.09.14 16:54:57sell1.00gold1201.070.000.002018.09.14 17:16:101198.700.000.000.00237.00
3933847622018.09.14 16:33:20sell1.00gold1201.900.000.002018.09.14 17:16:111198.690.000.000.00321.00


Gross Profit:10 145.80Gross Loss:2.80Total Net Profit:10 143.00
Profit Factor:3623.50Expected Payoff:131.73 
Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:2.80 (0.02%)Relative Drawdown:0.02% (2.80)
 
Total Trades:77Short Positions (won %):42 (100.00%)Long Positions (won %):35 (97.14%)
Profit Trades (% of total):76 (98.70%)Loss trades (% of total):1 (1.30%)
 
wakaka kemana aja Broo ... kok baru nongol

 
Hahaha,,, ane sibuk nguli di kantor mbo. Teruss, ane ada grup lain juga ttg forex (rahasia deh, hihihi). Byk yg menanyakan teknik trading ane. Jadi, sibuk bro... Padahal ane jg kan masih newbie di forex, xixixi
 
hoax
master bilang newbe
:((

 
Gaklah broo... Ane kan seorang nelayan yg mencari ikan. Bro umar nih yg master coder... Hehehe.... Peace..
 
ikan di laut broker
:D:D:D:D:D

 
Singpenting bukan begal motor ya... Hahahaha
