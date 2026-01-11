Indonesian Member - page 351
hi everyone, I just moved to Indonesia and I found it is difficult to access forex broker websites :( is it illegal to trade forex in Indonesia? why do some local network providers block forex broker websites? I am using indihome internet. Thanks for reading, have a nice weekend.
Which broker do you use? because if there is no representation and permission in Indonesia is usually difficult to access
hi, I try to open pepperstone, icmarket, exness, hotforex, fxpro websites; none of them are accessible with indihome :(
none of those brokers can be accessed. because of been blocking. try to use "anonymox" add-on on your mozilla. then u can access it. hope can help :)
Selayang Pandang
Panduan Pedagang Untuk Menggunakan Fraktal
Banyak orang percaya bahwa pasar itu acak. Bahkan, salah satu buku investasi yang paling menonjol di luar sana adalah "A Random Walk Down Wall Street" (1973) oleh Burton G. Malkiel, yang berpendapat bahwa melempar dart di papan dart kemungkinan akan menghasilkan hasil yang serupa dengan yang dicapai oleh dana manajer (dan Malkiel memang memiliki banyak poin valid).
Namun, banyak yang berpendapat bahwa meskipun harga mungkin tampak acak, mereka sebenarnya mengikuti pola dalam bentuk tren. Salah satu cara paling mendasar di mana pedagang dapat menentukan tren tersebut adalah melalui penggunaan fraktal. Fraktal pada dasarnya memecah tren yang lebih besar menjadi pola pembalikan yang sangat sederhana dan dapat diprediksi. Artikel ini akan menjelaskan fraktal apa dan bagaimana Anda dapat menerapkannya pada perdagangan Anda untuk meningkatkan keuntungan Anda.
Apa Itu Fraktal?
Ketika banyak orang berpikir fraktal dalam arti matematika, mereka berpikir tentang teori chaos dan matematika abstrak. Sementara konsep-konsep ini berlaku untuk pasar (itu menjadi sistem nonlinier, dinamis), sebagian besar pedagang mengacu pada fraktal dalam arti yang lebih harfiah. Artinya, sebagai pola berulang yang dapat memprediksi pembalikan di antara pergerakan harga yang lebih besar dan lebih kacau.
Fraktal dasar ini tersusun atas lima batang atau lebih. Aturan untuk mengidentifikasi fraktal adalah sebagai berikut:
Fraktal yang ditunjukkan pada Gambar 1 adalah dua contoh pola sempurna. Perhatikan bahwa banyak pola lain yang kurang sempurna dapat terjadi, tetapi pola dasar harus tetap utuh agar fraktal menjadi valid. Kelemahan yang jelas di sini adalah bahwa fraktal indikator tertinggal - yaitu, fraktal tidak dapat ditarik sampai kita dua hari ke pembalikan. Meskipun ini mungkin benar, pembalikan yang paling signifikan bertahan lebih banyak bar, sehingga sebagian besar tren akan tetap utuh (seperti yang akan kita lihat pada contoh di bawah). Menerapkan Fraktal untuk Perdagangan
Seperti banyak indikator perdagangan, fraktal paling baik digunakan bersama dengan indikator atau bentuk analisis lainnya. Mungkin indikator konfirmasi yang paling umum digunakan dengan fraktal adalah "indikator Alligator", alat yang dibuat dengan menggunakan moving average yang faktor dalam penggunaan geometri fraktal. Aturan standar menyatakan bahwa semua aturan beli hanya berlaku jika di bawah "gigi buaya" (rata-rata tengah), dan semua aturan jual hanya berlaku jika di atas gigi buaya.
Gambar 2 adalah contoh pengaturan seperti itu:
Seperti yang Anda lihat, kelemahan utama sistem ini adalah ayunan besar yang terjadi. Perhatikan, misalnya, bahwa fraktal terbaru memiliki penarikan lebih dari 100 pips dan masih belum mencapai titik keluar. Namun, ada teknik lain yang tak terhitung jumlahnya yang dapat diterapkan bersama dengan fraktal untuk menghasilkan sistem perdagangan yang menguntungkan.
Gambar 3 menunjukkan pengaturan perdagangan forex yang menggunakan kombinasi fraktal (beberapa kerangka waktu), rata-rata bergerak berbasis Fibonacci (ditempatkan pada 89, 144, 233, 377 dan invers mereka) dan indikator momentum. Mari kita lihat pengaturan perdagangan baru-baru ini untuk pasangan mata uang GBP / USD untuk melihat bagaimana fraktal dapat membantu: Berikut adalah pengaturan aturan dasar yang digunakan saat menggunakan bagan dengan kerangka waktu empat jam:
Perhatikan bagaimana fraktal menunjukkan puncak teratas dan terbawah yang berarti? Ini membantu untuk mengambil menebak dari memutuskan di mana tingkat Fibonacci untuk berdagang - yang harus kita lakukan adalah memeriksa untuk melihat apakah fraktal harian terjadi. Kita juga harus mencatat bahwa kekuatan tren mulai meningkat pada fraktal jual, dan diakhiri dengan fraktal beli. Meskipun kita kehilangan beberapa pips dengan konfirmasi, itu menyelamatkan kita dari kehilangan suara pasar belaka - 139 pips tentu tidak buruk selama tiga hari! (Untuk bacaan lebih lanjut, lihat Trading Without Noise .)
Hal-hal yang Perlu Dipertimbangkan
Berikut adalah beberapa hal yang perlu diingat ketika menggunakan fraktal:
Kesimpulan
Seperti yang Anda lihat, fraktal dapat menjadi alat yang sangat kuat ketika digunakan bersama dengan indikator dan teknik lainnya, terutama ketika digunakan untuk mengkonfirmasi pembalikan. Penggunaan yang paling umum adalah dengan "indikator Alligator"; Namun, ada kegunaan lain juga, seperti yang telah kita lihat di sini. Secara keseluruhan, fraktal menjadi alat pendukung keputusan yang sangat baik untuk setiap metode perdagangan.
Sumberdaya
Ini adalah dua paket diagram utama yang mengandung fraktal:
Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang teori chaos dan aplikasinya di pasar, sebuah buku yang sangat bagus tentang topik ini adalah "Profiting From Chaos" (1994) oleh Tonis Vaga.
thanks alot
FractalChannel_Stop
Pengembangan fractal dari igorad
FractalChannel_Stop
masuk pak eko
tapi gak bisa sendirian indiktornya
:D
:D
yo i.... ini dengan temennya he he