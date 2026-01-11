Indonesian Member - page 347
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Salam untuk semua, salam kenal
Untuk Line+45.MQ4 masih ada yang error saat di compile aa sudah ada versi perbaikannya ?
Thanks
filenya mana?
Pak Rambo,
untuk Chart berikut ini, inikator yang dipakai apa yach apakah bisa diposting ulang mungkin sudah tapi saya belum ketemu
atau temen2 yang lain yang sudah tau.
Thanks
wes
Pak Rambo,
untuk Chart berikut ini, inikator yang dipakai apa yach apakah bisa diposting ulang mungkin sudah tapi saya belum ketemu
atau temen2 yang lain yang sudah tau.
Thanks
First of all tell me where did you get this screen shot ?
Selamat pagi, salam kenal para sesepuh, mohon ijin gabung, salam profit dari Makassar.