Kasyaf:

Salam untuk semua, salam kenal

Untuk Line+45.MQ4 masih ada yang error saat di compile aa sudah ada versi perbaikannya ?


Thanks

filenya mana?

 
File yang ini Pak
Files:
line_45.mq4  3 kb
 
wes
Files:
line_45_rev.mq4  3 kb
 

Pak Rambo,

untuk Chart berikut  ini, inikator yang dipakai apa yach apakah bisa diposting ulang mungkin sudah tapi saya belum ketemu

atau temen2 yang lain yang sudah tau.


Thanks


Indicator yang dipakai ?

 
Umar Ismail:
wes
Terimakasih Pak Umar, sudah tidak ada error lagi.
 
First of all tell me where did you get this screen shot ? 
 
In Page #333 
 
Mohon ilmunya
 
Baru baca sampai halaman 231, kenalan dulu ah...

Selamat pagi, salam kenal para sesepuh, mohon ijin gabung, salam profit dari Makassar.
 
Sepi pada kemana temen2 ini ??
