Converts ENUM_MA_METHOD enumeration value to a string.

string  MethodDescription(
   const int  val      // value
   ) const

Parameters

val

[in] Conversion value.

Return Value

The string corresponding to ENUM_MA_METHOD enumeration value.