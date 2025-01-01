MQL5 ReferenceStandard LibraryIndicatorsBase classesCIndicatorMethodDescription HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeBarsCalculatedGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChart MethodDescription Converts ENUM_MA_METHOD enumeration value to a string. string MethodDescription( const int val // value ) const Parameters val [in] Conversion value. Return Value The string corresponding to ENUM_MA_METHOD enumeration value. MaxValue PriceDescription