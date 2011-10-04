Join our fan page
So post a link to it -
let others appraise it
Bollinger Bands Set - indicator for MetaTrader 5
- Views:
- 13034
- Rating:
-
- Published:
- Updated:
- Need a robot or indicator based on this code? Order it on Freelance Go to Freelance
Este indicador utiliza uma quantidade maior de Bandas de Bollinger do que o indicador padrão de Bandas de Bollinger ®.
A questão é que o conjunto de bandas possui o parâmetro "Deviation" que varia em um intervalo de 1, 2, 3, 4, 5 sendo que outros valores indicam muito bem os níveis de suporte e resistência. O indicador é construído em quatro variantes com diferentes níveis de quantidade para diferentes casos de aplicação.
Este indicador foi construído utilizando duas médias da média universal e a possibilidade de selecionar uma das dez variantes de suavização disponíveis:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que os parâmetros Phase1 e Phase2 possuem um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Translated from Russian by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/ru/code/466
The color histogram based on the Momentum and Perry Kaufman's Adaptive Moving Average indicators.i-Sadukey_v1
This indicator based on the digital filter shows trend direction.
Murrey Math Lines for the current bar are an effective tool for the market movements forecasts.Keltner Channels Set
Set of Keltner Channels based on the universal smoothing.