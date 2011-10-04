CodeBaseSections
Watch how to download trading robots for free
Find us on Twitter!
Join our fan page
Interesting script?
So post a link to it -
let others appraise it
You liked the script? Try it in the MetaTrader 5 terminal
to pocket
Indicators

Bollinger Bands Set - indicator for MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Views:
13034
Rating:
(16)
Published:
Updated:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) view
x2ma_bbx3.mq5 (10.87 KB) view
x2ma_bbx5.mq5 (12.11 KB) view
x2ma_bbx7.mq5 (13.15 KB) view
x2ma_bbx9.mq5 (14.23 KB) view
Download as ZIP How to download code from MetaEditor
MQL5 Freelance Need a robot or indicator based on this code? Order it on Freelance Go to Freelance

Este indicador utiliza uma quantidade maior de Bandas de Bollinger do que o indicador padrão de Bandas de Bollinger ®.

A questão é que o conjunto de bandas possui o parâmetro "Deviation" que varia em um intervalo de 1, 2, 3, 4, 5 sendo que outros valores indicam muito bem os níveis de suporte e resistência. O indicador é construído em quatro variantes com diferentes níveis de quantidade para diferentes casos de aplicação.

Este indicador foi construído utilizando duas médias da média universal e a possibilidade de selecionar uma das dez variantes de suavização disponíveis:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que os parâmetros Phase1 e Phase2 possuem um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

X2MA_BBx9

Translated from Russian by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/ru/code/466

ColorMomentum_AMA ColorMomentum_AMA

The color histogram based on the Momentum and Perry Kaufman's Adaptive Moving Average indicators.

i-Sadukey_v1 i-Sadukey_v1

This indicator based on the digital filter shows trend direction.

Murrey Math Lines for the Current Bar Murrey Math Lines for the Current Bar

Murrey Math Lines for the current bar are an effective tool for the market movements forecasts.

Keltner Channels Set Keltner Channels Set

Set of Keltner Channels based on the universal smoothing.