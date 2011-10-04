CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Набор уровней Боллинджера - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
4417
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

В этом индикаторе используемое количество уровней Боллинджера значительно больше, чем в классическом индикаторе Bollinger Bands ®.

Дело в том, что набор уровней с параметрами "Отлонение" из ряда значений 1, 2, 3, 4, 5 и т.д. весьма неплохо фиксирует уровни поддержки и сопротивления. Индикатор выполнен в четырех вариантах с различным количеством уровней для разных вариантов применения.

Индикатор построен с использованием универсального сглаживания с двумя усреднениями и возможностью выбора каждого из этих усреднений из десятка возможных вариантов:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase1 и Phase2 для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и равным значению по умолчанию 2. Коэффициент возведения в степень для AMA то же фиксирован на 2.

Индикаторы используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор X2MA_BBx9 - набор уровней Боллинджера

3Parabolic System 3Parabolic System

Принцип работы индикатора основан на сравнении сигналов от трех вариантов индикатора Parabolic SAR, работающих на разных таймфреймах: младшем (таймфрейм графика), среднем и старшем.

i-Regression Channel i-Regression Channel

Индикатор i-Regression Channel строит канал регрессии.

Mikahekin Mikahekin

Индикатор Mikahekin является, скорее, целым аналитическим блоком, чем индикатором. Цвет баров определяет направление тренда, а их высота - силу трендов. Синие и розовые точки показывают уровни трейлинг-стопов для длинных и коротких позиций соответственно.

Fisher CG Oscillator Fisher CG Oscillator

Fisher CG Oscillator - это осциллятор, значения которого получаются обратным преобразованием Фишера (Inverse Fisher Transform) значений пользовательского индикатора CG Oscillator.