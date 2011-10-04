В этом индикаторе используемое количество уровней Боллинджера значительно больше, чем в классическом индикаторе Bollinger Bands ®.



Дело в том, что набор уровней с параметрами "Отлонение" из ряда значений 1, 2, 3, 4, 5 и т.д. весьма неплохо фиксирует уровни поддержки и сопротивления. Индикатор выполнен в четырех вариантах с различным количеством уровней для разных вариантов применения.

Индикатор построен с использованием универсального сглаживания с двумя усреднениями и возможностью выбора каждого из этих усреднений из десятка возможных вариантов:



SMA - простое скользящее среднее; EMA - экспоненциальное скользящее среднее; SMMA - сглаженное скользящее среднее; LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее; JJMA - адаптивное усреднение JMA; JurX - ультралинейное усреднение; ParMA - параболическое усреднение; T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона; VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде; AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase1 и Phase2 для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и равным значению по умолчанию 2. Коэффициент возведения в степень для AMA то же фиксирован на 2.

Индикаторы используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".