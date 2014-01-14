Este indicador utiliza en realidad más bandas de Bollinger que el indicador estándar Bandas de Bollinger ®.



El asunto es que el conjunto de bandas que tienen el parámetro "Deviation" (Desviación) en el rango de 1, 2, 3, 4, 5 y otros valores denotan soportes y resistencias adecuadamente. El indicador se basa en cuatro variantes con diferente cantidad de niveles para los diferentes casos de aplicación.

El indicador se construye con el uso de suavizado universal, con dos medias y la posibilidad de seleccionar cada una de estas medias de entre diez opciones disponibles:



SMA - Media móvil simple EMA - Media móvil exponencial SMMA - Media móvil suavizada LWMA - Media móvil lineal ponderada JJMA - Media adaptable JMA JurX - Suavizado ultralineal ParMA - Alisado parabólico T3 - Suavizado exponencial múltiple de Tillson VIDYA - Suavizado usando el algoritmo de Tushar Chande AMA - Suavizado usando el algoritmo de Perry Kaufman

Cabe señalar que los parámetros Phase1 y Phase2 tienen significado completamente diferente para los diferentes algoritmos de suavizado. Para JMA se trata de una fase variable externa que varía de -100 a +100. Para T3 es un factor de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es el periodo del oscilador CMO y para AMA es el periodo de la EMA lenta. Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo que por defecto es igual a 2. El factor para elevar a la potencia también es igual a 2 para AMA.

Los indicadores usan la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include). El uso de estas clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".



