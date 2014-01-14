CodeBaseSeções
Bollinger Bands Set - indicador para MetaTrader 5

Este indicador utiliza uma quantidade maior de Bandas de Bollinger do que o indicador padrão de Bandas de Bollinger ®.

A questão é que o conjunto de bandas possui o parâmetro "Deviation" que varia em um intervalo de 1, 2, 3, 4, 5 sendo que outros valores indicam muito bem os níveis de suporte e resistência. O indicador é construído em quatro variantes com diferentes níveis de quantidade para diferentes casos de aplicação.

Este indicador foi construído utilizando duas médias da média universal e a possibilidade de selecionar uma das dez variantes de suavização disponíveis:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que os parâmetros Phase1 e Phase2 possuem um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

X2MA_BBx9

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/466

