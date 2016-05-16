私たちのファンページに参加してください
ボリンジャーバンドセット - MetaTrader 5のためのインディケータ
このインディケータはボリンジャーバンド®インディケータよりもはるかに多数のボリンジャーバンドを使用します。
問題は、1、2、3、4、5の範囲と他の値から「Deviation」パラメータを有するバンドのセットはかなりよくサポートとレジスタンスレベルを意味することです。インディケータは、異なるアプリケーションで使われるレベルの異なる量の4のバリアントを内蔵しています。
インディケータは2つの平均化を使用したユニバーサル平滑化で構築されており、バリアントのダースからそれぞれの平均化を選択する可能性を持ちます。
- SMA - 単純移動平均
- EMA - 指数移動平均
- SMMA - 平滑化された移動平均
- LWMA - 線形加重移動平均
- JJMA - JMA適応平均
- JurX - ウルトラリニア平滑化
- ParMA - パラボリック平滑化
- T3 - Tillsonの複数指数平滑化
- VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
- AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化
Phase1およびPhase2パラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは <a0>CMOオシレータ</a0>期間、AMAでは低速EMAの期間です。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/466
