Смотрел отчёт по своему трендовому советнику и наткнулся на сделку, которая откатила почти вдвое от пика прибыли, прежде чем закрыться. Первая реакция была ровно такая, какая бывает у всех: "ну явно надо было закрывать раньше". Чуть не полез менять параметр выхода прямо на основании этого ощущения. Хорошо, что не полез — вот почему.
Ловушка одной сделки
Проблема в том, что этот вывод верен абсолютно для КАЖДОЙ прибыльной сделки в истории, если смотреть на неё постфактум. Любая сделка, закрывшаяся в плюс, технически "могла бы быть лучше", если закрыть её точно на пике. Вопрос не в том, была бы конкретная сделка лучше при более раннем выходе (ответ всегда да, если оглядываться назад) — вопрос в том, улучшит ли более тугой выход результат по всей выборке сделок ВПЕРЁД, а не только на той, что запомнилась.
У системы (Donchian-пробой + пирамидинг, классика Turtle Trading) есть конкретная асимметрия, ради которой она вообще работает: средний выигрыш $158.26 против среднего проигрыша -$40.51 — соотношение примерно 4:1. Вся механика держится на том, чтобы редкие крупные тренды докатывались до конца, компенсируя множество мелких убытков. Если тюнить выход так, чтобы меньше отдавать с пиков — велик риск обрезать именно ту часть распределения, которая формирует этот хвост.
Тест вместо ощущения
Вместо того чтобы менять параметр на глаз, прогнал Strategy Tester с шестью разными значениями InpExitBars на одном и том же периоде (2025.07.08–2026.07.08, депозит $1000):
|ExitBars
|Net Profit
|Profit Factor
|Просадка (баланс)
|Сделок
|Win Rate
|Sharpe
|15 (база)
|$4323.77
|4.56
|6.15%
|65
|53.85%
|2.98
|8
|$3839.67
|2.97
|14.71%
|212
|55.66%
|2.30
|10
|$3167.89
|3.31
|6.92%
|74
|54.05%
|3.39
|12
|$3860.32
|4.25
|6.84%
|69
|53.62%
|3.09
|20
|$3811.68
|4.23
|5.91%
|60
|58.33%
|2.81
|25
|$3325.98
|3.71
|6.37%
|58
|56.90%
|2.52
Результат оказался не тем, что я ожидал
Я ожидал плавную зависимость: чем туже выход, тем хуже (или тем лучше в другую сторону). Получилась перевёрнутая U-образная форма, где текущий дефолт (15) сидит практически в самом пике сразу по нескольким метрикам одновременно — и Net Profit, и Profit Factor выше, чем у любого другого значения в серии.
Отдельно показательно ExitBars=8: количество сделок подскочило с 65 до 212 — это не "больше возможностей", это выход настолько тугой, что позиция не успевает толком развернуться, и система превращается в частую пересадку с почти вдвое меньшим средним выигрышем ($98 против $158). Между 8 и 10 барами явно проходит порог, ниже которого механика ломается качественно, а не просто ухудшается на процент-другой.
Вывод
Гипотеза "закрывать раньше = больше прибыли" не подтвердилась ни в одном из пяти альтернативных прогонов. Параметр остался как был. Единственная деталь, которая всё же дала пищу для размышлений: у ExitBars=10 самый высокий Sharpe (3.39) при заметно более низком Net Profit — если бы приоритетом была максимально гладкая кривая эквити ценой части прибыли, это была бы разумная альтернатива для отдельного обсуждения. Но это уже другой вопрос, не тот, с которого начался эксперимент.
Мораль не новая, но каждый раз стоит напоминать себе: одна запомнившаяся сделка — это анекдот. Полный параметр-свип по нескольким метрикам одновременно — это данные.