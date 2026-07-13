Я чуть не "починил" рабочую систему из-за одной сделки, которая выглядела неправильно

Смотрел отчёт по своему трендовому советнику и наткнулся на сделку, которая откатила почти вдвое от пика прибыли, прежде чем закрыться. Первая реакция была ровно такая, какая бывает у всех: "ну явно надо было закрывать раньше". Чуть не полез менять параметр выхода прямо на основании этого ощущения. Хорошо, что не полез — вот почему.

Ловушка одной сделки

Проблема в том, что этот вывод верен абсолютно для КАЖДОЙ прибыльной сделки в истории, если смотреть на неё постфактум. Любая сделка, закрывшаяся в плюс, технически "могла бы быть лучше", если закрыть её точно на пике. Вопрос не в том, была бы конкретная сделка лучше при более раннем выходе (ответ всегда да, если оглядываться назад) — вопрос в том, улучшит ли более тугой выход результат по всей выборке сделок ВПЕРЁД, а не только на той, что запомнилась.

У системы (Donchian-пробой + пирамидинг, классика Turtle Trading) есть конкретная асимметрия, ради которой она вообще работает: средний выигрыш $158.26 против среднего проигрыша -$40.51 — соотношение примерно 4:1. Вся механика держится на том, чтобы редкие крупные тренды докатывались до конца, компенсируя множество мелких убытков. Если тюнить выход так, чтобы меньше отдавать с пиков — велик риск обрезать именно ту часть распределения, которая формирует этот хвост.

Тест вместо ощущения

Вместо того чтобы менять параметр на глаз, прогнал Strategy Tester с шестью разными значениями InpExitBars на одном и том же периоде (2025.07.08–2026.07.08, депозит $1000):

ExitBars Net Profit Profit Factor Просадка (баланс) Сделок Win Rate Sharpe 15 (база) $4323.77 4.56 6.15% 65 53.85% 2.98 8 $3839.67 2.97 14.71% 212 55.66% 2.30 10 $3167.89 3.31 6.92% 74 54.05% 3.39 12 $3860.32 4.25 6.84% 69 53.62% 3.09 20 $3811.68 4.23 5.91% 60 58.33% 2.81 25 $3325.98 3.71 6.37% 58 56.90% 2.52

Результат оказался не тем, что я ожидал

Я ожидал плавную зависимость: чем туже выход, тем хуже (или тем лучше в другую сторону). Получилась перевёрнутая U-образная форма, где текущий дефолт (15) сидит практически в самом пике сразу по нескольким метрикам одновременно — и Net Profit, и Profit Factor выше, чем у любого другого значения в серии.

Отдельно показательно ExitBars=8: количество сделок подскочило с 65 до 212 — это не "больше возможностей", это выход настолько тугой, что позиция не успевает толком развернуться, и система превращается в частую пересадку с почти вдвое меньшим средним выигрышем ($98 против $158). Между 8 и 10 барами явно проходит порог, ниже которого механика ломается качественно, а не просто ухудшается на процент-другой.

Вывод

Гипотеза "закрывать раньше = больше прибыли" не подтвердилась ни в одном из пяти альтернативных прогонов. Параметр остался как был. Единственная деталь, которая всё же дала пищу для размышлений: у ExitBars=10 самый высокий Sharpe (3.39) при заметно более низком Net Profit — если бы приоритетом была максимально гладкая кривая эквити ценой части прибыли, это была бы разумная альтернатива для отдельного обсуждения. Но это уже другой вопрос, не тот, с которого начался эксперимент.

Мораль не новая, но каждый раз стоит напоминать себе: одна запомнившаяся сделка — это анекдот. Полный параметр-свип по нескольким метрикам одновременно — это данные.